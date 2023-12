Vivienda

Hasta cuándo puedo echarme atrás en la firma de una hipoteca

¿Hasta qué momento una persona puede echarse atrás en la firma de una hipoteca sin penalizaciones? Aunque no es lo habitual, puede pasar que, por diferentes motivos, una persona que se encuentre en proceso de firmar un préstamo hipotecario, quiera echarse atrás.

Encontrar otra vivienda diferente que le guste más, estar en desacuerdo con algunas cláusulas, no poder asumir las condiciones de la financiación o ser un afortunado al que le ha tocado el premio gordo de la Lotería de Navidad y quiera valorar otras opciones de casa y método de financiación, entre otros. ¿Qué hacer en estas situaciones? ¿Hasta qué parte del proceso un futuro comprador puede echarse atrás?

Entrega de la FEIN, el momento decisivo antes de firmar la hipoteca

La clave para responder a esta pregunta se encuentra en un documento oficial que expide el banco y que se conoce como FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada). Un papel con carácter vinculante que se ofrece a los clientes tras la realización del estudio financiero y negociación de las condiciones, pero antes de firmar el contrato definitivo del préstamo.

Desde que el banco envía la FEIN de la hipoteca a los clientes, la oferta se considera vinculante de cara a la entidad bancaria. Pero el cliente dispone de un plazo específico de aproximadamente diez días naturales para decidir si acepta o no el préstamo. Por tanto, a la pregunta sobre si puedo no firmar una hipoteca si ya he aceptado la FEIN, la respuesta es que sí, es posible.

¿Puedo rechazar una FEIN tras haberla firmado?

Sí. Una persona puede acudir a todas las entidades bancarias que quiera y solicitar el estudio del perfil financiero, así como el proceso de solicitud de un préstamo. Al recibir la FEIN de los distintos bancos, puede comparar tranquilamente, desde casa, las distintas condiciones que ofrece cada una de ellas. Y así, compararlas y elegir la que mejores condiciones ofrece.

Tras este estudio, el cliente puede indicar a cualquiera de las entidades bancarias de las que ha recibido la FEIN que finalmente no va a contratar el préstamo con ellos. Y desde la entidad no pueden imponerle ningún tipo de cargas ni sanciones.

Es decir, que un cliente puede tener varias FEIN y no está obligado a firmarlo con ninguna. Mientras que la entidad bancaria sí está obligada a respetar y mantener las condiciones detalladas en la FEIN si el cliente, finalmente, contrata el préstamo en esa entidad.

Hasta qué día puedo echarme atrás en la firma de una hipoteca

En la práctica, el cliente puede rechazar una FEIN firmada y no tener penalizaciones ni sanciones por parte del banco. De hecho, hasta el mismo día de la firma es posible echarse atrás en la firma de la hipoteca. Incluso tras haber pasado el test ante notario de la primera cita.

