Jorge Valero (AEDAS): “Los teletrabajadores son los que más quieren cambiar de casa”

Los teletrabajadores quieren cambiar de vivienda. Y es que un estudio señala que al 34,7% de los que trabajan en casa tres o más días a la semana les gustaría vivir en otra vivienda en los próximos 2 años, un porcentaje que sube al 55,5% en el plazo de cinco años. La tasa de empleados que no teletrabajan y quieren mudarse es mucho menor, del 21,4%.

La pandemia de la COVID-19 ha traído importantes cambios en la sociedad que están influyendo en el mercado residencial. Uno de estos cambios ha sido la llegada del teletrabajo, una práctica que se ha convertido en una importante palanca de la demanda de vivienda, según el Observatorio AEDAS Homes, que ha entrevistado a casi 4.000 personas.

Entre las conclusiones, el Observatorio destaca que las personas que trabajan más días en casa son las que tienen un mayor deseo por cambiar de vivienda. Al 34,7% de los que teletrabajan tres o más jornadas a la semana le gustaría mudarse antes de dos años, un porcentaje que sube al 55% en el plazo de cinco años. Por el contrario, el anhelo de mudarse cae al 21,4% entre los que no teletrabajan.

“El teletrabajador se ha dado cuenta de que podría renunciar a un salón o a un dormitorio más grande, pero no a una habitación adicional adaptada para teletrabajar”, afirma Jorge Valero, Director de Data y Transformación Digital de AEDAS Homes. Y añade que “las personas que trabajan en casa dan más importancia a la domótica en el hogar y de ahí que dispongan de viviendas más digitalizadas y para estos teletrabajadores la luz natural se ha convertido en una prioridad irrenunciable”.

Con espacio exterior

A la pregunta sobre a qué estaría dispuesto a renunciar con tal de encontrar la casa perfecta, la respuesta entre quienes teletrabajan apunta, fundamentalmente, a espacios exteriores comunitarios, como pistas deportivas, zona recreativa infantil o gimnasio.

