Coches

Tráfico

La Guardia Civil ya multa a quienes avisan de los controles de tráfico en carretera

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Sabías qué avisar con una ráfaga de luces al resto de conductores sobre la presencia de un control de la Guardia Civil está sancionado con 80 euros de multa? Este es el método clásico con el que se informaba al resto de usuarios de la vía de que había un control en la zona. No obstante, ahora existen apps para detectar radares de velocidad e incluso grupos en WhatsApp y Telegram donde los usuarios informan cuando hay un dispositivo de vigilancia o un control en una zona concreta.

En Galicia, la Guardia Civil ya ha logrado poner las primeras dos sanciones: una a la conocida app SocialDrive y otra contra particulares que avisan de estos controles.

Primeras multas en España

Las dos primeras denuncias impuestas en España han tenido lugar en Galicia. Estas han sido en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, por la cual, según el artículo 36.23, se considera infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Una de las multas ha sido impuesta a SocialDrive, una app fundada por dos gallegos con la que, gracias a la comunidad de usuarios que la forman, alertan de la presencia policial en carretera y de cualquier tipo de radar. Lo cierto es que, a pesar de la sanción impuesta a esta empresa, no existe ninguna legislación que prohíba la comunicación entre usuarios sobre la presencia de un radar móvil o un control policial en carretera.

Por otro lado, la Guardia Civil ha sancionado a un particular de A Coruña que gestiona varios grupos en WhatsApp con el objetivo de alertar de los controles de la Guardia Civil de Tráfico. En total, la Guardia Civil ha descubierto 25 grupos con unos 15.000 usuarios entre WhatsApp, Facebook, X e Instagram. Actualmente, este mismo usuario cuenta con otras dos denuncias en curso por los mismos hechos.

Cómo detecta la Guardia Civil estos avisos

El Sector de Tráfico en Galicia está trabajando de forma conjunta con Policías Locales de otras provincias para impulsar este tipo de denuncias. Pero, ¿cómo sabe la Guardia Civil quiénes son los responsables de los avisos? Muy sencillo. La Guardia Civil se ha infiltrado en estos grupos en los que se dan los avisos y han logrado identificar a los administradores que llevan los grupos.

A consecuencia de esto, la Guardia Civil está realizando ‘controles exprés’, de tan solo 15 minutos. Pasado este tiempo, los agentes cambian de ubicación el control para pillar por sorpresa a los conductores.

Medidas de la DGT

Ante estos hechos, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha tardado en actuar. El director general de la DGT, Pere Navarro, advierte que “el aviso por redes de los controles policiales socava gravemente la seguridad vial debido a que permite a los infractores evadir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías”. Por ello, la DGT está poniendo en marcha tipificar como infracción el aviso de la presencia de controles de alcohol y drogas a través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales, así como las apps que actúan de este modo.

Rechazo de la AEA

En este sentido, el colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA) rechaza por completo la imposición de estas multas. El presidente de la AEA, Mario Arnaldo, señala que “para controlar las alcoholemias, el uso del móvil o el cinturón de seguridad, Guardia Civil y DGT deberían promover medidas preventivas, como que se active el modo avión al utilizar el teléfono en el coche o que no arranque el coche si no está puesto el cinturón”. Además, concluye apuntando que “las multas no son disuasorias porque actúan a posteriori”.