Ocio - Tecnología

Internet

La IA te puede ayudar a hacer el sorteo del amigo invisible

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Quieres hacer con tus familiares o amigos un amigo invisible esta Navidad? Organizar este tipo de sorteos puede ser un quebradero de cabeza, especialmente por la persona encargada de asignar a quién debe regalar cada participante. Para mantener la incógnita y la sorpresa de los regalos, tu mejor aliado va a ser la IA de ChatGPT. En esta información te detallamos los prompts u órdenes que debes darle a la IA para organizar correctamente el sorteo de un amigo invisible.

Reglas antes del sorteo

Antes de nada, es importante que establezcas una serie de normas previas a la realización del sorteo para que ChatGPT lo tenga en cuenta. Por ejemplo, que la persona X siempre regale a Y o que alguno de los participantes se regalen a sí mismos. En algunas situaciones puede darse alguna de estas condiciones.

Además, puedes añadir algunos aspectos relevantes sobre los gustos, aficiones o profesiones de cada participante. Por ejemplo, haz que ChatGPT entienda los parentescos entre los participantes, a qué se dedica cada uno y que aporte ideas de regalos relacionados sobre una temática en concreto.

Sorteo

Una vez tengas establecidas todas las bases y reglas del sorteo, es la hora de escribir los nombre de todos los participantes y pedir a ChatGPT que elabore una lista de forma aleatoria.

Puedes probar realizando algo como en el ejemplo de arriba. Escribe todos los nombres y pídele que haga una lista con la asignación de los regalos para el amigo invisible. En este caso el sorteo es muy sencillo. Cada uno de los integrantes de ese grupo de 10 amigos recibirá un regalo y deberá realizar otro a una persona.

No obstante, podrás complicar el sorteo todo lo que quieras. Por ejemplo, supongamos que este grupo pertenece a trabajadores de una empresa, cada uno de un departamento en concreto. Podrás pedirle a ChatGPT que los participantes regalen a compañeros del mismo departamento.

Otra opción es pedirle a ChatGPT que evite emparejar a dos personas de diferente sexo, que no empareje a personas que no sean de la misma edad o que tenga ciertos parentescos familiares, en caso de realizar el sorteo con la familia. Por ejemplo, que los hijos pequeños solo puedan realizar regalos entre ellos o que los padres regalen a los suegros, cuñados, etc.

Aspectos a tener en cuenta

Ahora que ya sabes cómo realizar el sorteo con ChatGPT, ten en cuenta que el encargado de realizar este procedimiento va a conocer los resultados en caso de participar en el mismo sorteo. Por lo tanto, lo más recomendable para que la sorpresa y el misterio se mantenga entre todos los integrantes, es que el sorteo lo realice una persona ajena al mismo, es decir, que no vaya a participar.

Si a pesar de los consejos e instrucciones para realizar este sorteo con la IA aún no te desenvuelves correctamente con esta herramienta, también puedes consultar otras páginas y aplicaciones para hacer el sorteo del amigo invisible.