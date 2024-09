Coches

La señal de la Guardia Civil ante la que debes parar: así debes actuar

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Me está siguiendo la Guardia Civil para darme el alto o simplemente están circulando con normalidad? Si tienes poca experiencia con el carnet de conducir, es probable que hayas vivido esta situación sin saber bien que hacer. ¿Me tengo que detener porque he cometido alguna infracción? Es fundamental conocer el significado de las señales que realiza la Guardia Civil u otro agente de la ley en mitad de la circulación para no poner en peligro al resto de usuarios que circulan por la vía.

Lo más normal es que tú mismo seas consciente si has cometido una infracción en la carretera o no, pero hay ocasiones en las que por puro despiste o desconocimiento de la ley no sabemos si la Guardia Civil de Tráfico nos está dando el alto. En esta información te detallamos el significado de las diferentes señales que realiza la Benemérita y cuándo deberás parar.

De igual modo, es importante que sepas cómo actuar si ves una ambulancia en la carretera, especialmente si esta tiene las luces encendidas o la sirena sonando.

La clave está en las luces

Para saber si la Guardia Civil te está dando el alto o no, deberás fijarte en las luces que lleva encendidas. Esta es la clave para poder saber si te están dando el alto o solo te están pidiendo paso por alguna emergencia que haya ocurrido en la carretera.

Además de las luces de posición y de carretera, los vehículos de emergencias como la Guardia Civil o la Policía cuentan con unas luces azules y rojas que parpadean intermitentemente. Si miras por los espejos y ves que detrás de ti tienes un coche de la Guardia Civil que acaba de encender estas luces, significa que deberás detenerte en un lugar seguro para conversar con ellos porque es probable que hayas cometido alguna infracción.

En cambio, si ves que solo encienden las luces de color rojo o azul, significa que están pidiéndote paso para adelantarte y que puedan hacer su trabajo. Por ejemplo, esta situación se puede dar cuando más adelante se ha producido un accidente de tráfico y necesitan llegar con rapidez al lugar de los hechos.

Si vas con el coche y una patrulla te da el alto, debes parar el coche en una zona segura y esperar sus indicacioneshttps://t.co/CBfVqcJt6u pic.twitter.com/r7zMrxwITn — Guardia Civil (@guardiacivil) July 13, 2017

Cuándo y cómo parar

En el supuesto caso que te hayan hecho la señal luminosa de que te debes detener, lo primero que deberás hacer es mantener la calma. A continuación, deberás detener el vehículo de forma correcta y en un espacio seguro en el que no pongas en peligro tu vida ni la del resto de usuarios de la vía.

Si las condiciones de la carretera lo permiten, deberás estacionar tu vehículo en el lado derecho de la vía cuando esta sea suficientemente ancha y poniendo los cuatro intermitentes de emergencia. Es fundamental que permanezcas en el interior del vehículo hasta que las autoridades te indiquen que te bajes, en el caso de que así lo requieran.

De igual forma, una vez tengas el vehículo detenido en un lugar seguro, los agentes te informarán del motivo por el que te han hecho parar y, si necesitan tu colaboración, te lo harán saber.

Significado de las señales de la Guardia Civil

Ahora que ya sabes la señal que realiza la Guardia Civil para que detengas el vehículo en un lugar seguro, también es relevante que conozcas otras señales de la Benemérita: