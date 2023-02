Las 12 mejores pizzerías de Madrid para encargar pizza

Ocio - Tecnología

Madrid parece vivir la fiebre de los locales que ofrecen pizza al corte, en porciones o “al taglio”. Los pequeños trozos de pizza de todos los tamaños, precios y sabores se han convertido en la opción preferente para comer, picar algo rápido e incluso sobrevivir a la noche en la ciudad a muy bajo precio. Las pizzerías al corte le hacen la competencia a los kebabs y viven un renacimiento con un buen número de locales que han abierto en el último año y que ofrecen trozos de pizza con ingredientes naturales y unas recetas mucho más elaboradas que las pizzas en porciones tradicionales.

Si buscas un local específico para comer o encargar una porción y disfrutar de una cena de escándalo, con ingredientes de calidad y una amplia variedad de tipos de pizza, en esta información puedes consultar una selección de las mejores pizzerías de Madrid para encargar pizza. De manera adicional, en el listado se incluye una selección de los mejores locales para comer pizza al corte en Madrid, con los datos de sus locales y extractos de opiniones de la web 11870.

Pizzería Vesuvio

Pizzería Vesubio es un establecimiento que elabora sus pizzas con la receta original con la que comenzó su trayectoria. En la actualidad, es la pizzería más antigua de Madrid con más de 40 años de historia.

Además de comer en el establecimiento, la pizzería ofrece a los usuarios la posibilidad de encargarla y pedirla para domicilio. La especialidad de la casa es la pizza tradicional italiana, aunque también es posible pedir otros platos del menú, como las ensaladas, platos de pasta y postres.

En cuanto a las pizzas más destacadas de la carta, destacan la Gourmet número 29, con salsa clásica de tomate, mozzarella, cecina de león, parmesano, crema de trufa y rúcula.

También es una de las elaboraciones estrella de la casa, la pizza Gourmet número 31, que tiene pepperoni, champiñón, tomate, gorgonzola y albahaca.

Además de las especialidades, destaca una inmensa variedad de sabores. Desde las más clásicas, que solamente llevan queso y tomate, o queso y jamón, hasta las más peculiares, como la pizza de mozzarella, sepia y gambas. El precio medio de cada una de las pizzas es de entre 9 y 10 euros, dependiendo de los ingredientes a elegir.

Puedes consultar todos los detalles sobre el menú y precios de esta pizzería de Madrid desde aquí.

Grosso Napoletano

Grosso Napoletano es otra de las pizzerías más famosas de Madrid. ¿Su especialidad? Son maestros en la elaboración de la pizza napolitana, que se caracteriza por la masa fina y elástica, los bordes gruesos y esponjosos y los auténticos ingredientes italianos.

Su elaboración se basa en cuatro grandes pilares: La masa preparada con harina de fuerza y reposada durante 48 horas, el golpe de horno de entre 60 y 90 segundos, la calidad de los ingredientes y los maestros pizzeros.

En cuanto a la carta, la variedad de pizzas e ingredientes es inmensa.

Los precios son de media entre 10 y 15 euros por pizza y las hay desde las clásicas, como las de tomate con ajo y albahaca y otras más modernas, como las que incluyen trufa, mix de setas y mozzarella, entre otros.

También hay pizzas para los amantes del queso, con la pizza Quattro K o la específica para los amantes del picante que añade salame picante napolitano.

El horario del establecimiento es de lunes a domingo, pero la apertura y cierre varían. Si quieres consultar la carta y los detalles de la pizzería puedes hacerlo desde aquí.

Piccola Napoli

Piccola Napoli es una de las pizzerías más famosas de la capital. Entre los principales platos de la carta destacan las pizzas tradicionales con gran variedad de ingredientes y las de tipo calzone.

De estas últimas pizzas cerradas, el precio es de media 10 euros y las hay de verdura, de salamino o la clásica, que incluye mozzarella, jamón york, tomate y parmesano.

La sección de pizza se compone de aquellas específicas de temporada y de las clásicas de siempre. Respecto a las primeras, destacan la pizza Estate, de mozzarella, calabacín, cherry y salame dulce de ricotta menta y la Bella Romana, con crema de calabaza y trufa provola ahumada, con mozzarella, panceta y gotas de ricota tartufata.

En cuanto a las clásicas, hay una amplia variedad donde elegir. Desde las de tomate y champiñones, hasta las que incluyen salami picante y alcachofas y las de tomate con cinco quesos.

También hay pizzas de verduras del mar. Y, como no, la sección de pizzas donde la gran protagonista es la carne. ¿Y los amantes de las pizzas innovadoras? La sección de pizzas blancas y las de fantasía son la opción ideal.

Puedes acceder al menú completo de esta pizzería desde aquí.

Fratelli Figurato

Fratelli Figurato es un establecimiento de dos hermanos napolitanos que han aterrizado en Madrid para ofrecer a los comensales sus elaboraciones de pizza napolitana y pasta fresca.

De la carta, destacan las pizzas con un precio medio de entre 10 y 14 euros. Destacan las clásicas, con salsa de tomate, parmesano, mozzarella y aceite de oliva.

También las tradicionales napolitanas, como las que llevan tomate, tomate cherry, ajo, orégano, aceite y albahaca.

Las pizzas de temporada, entre las que destaca la Salsiccia e friarielli allo Stile de Caserta que lleva ingredientes parecidos a los grelos, con provola ahumada, salsiccia, rosquillita de pan, guindillas picante fresca y aceite de oliva virgen extra.

Por otra parte, hay una sección específica de pizzas Figurato, como la diavlola de león, que lleva tomate, mozzarella, aceitunas negras, chorizo de león, parmesano y albahaca.

Puedes consultar el menú completo desde aquí.

Pizza al cuadrado

Su mejor baza es una masa especial y la combinación de ingredientes poco habituales en pizzas. Dicen de ella que es “de las pizzas más ricas de Madrid. Por fin la probé y he de decir que es de las mejores pizzerías que encontrarás, ¡y además a un precio ridículo! La pizza la pagas al peso y tú mismo decides cuánto quieres” (opinión de Eru). La porción de pizza es de entre 5 y 6 euros, dependiendo del ingrediente. Sus locales:

• C/ Barco 45, 915 224 977

• C/ Ballesta 10

La Vita é Bella

Además de pizzas al corte tienen platos de pasta, ensaladas y postres italianos. Dicen de ella: “Este pequeño italiano solo hace comida para llevar: pastas, pizzas y postres. Es un auténtico placer pedir un trozo de esas pizzas tan ricas y sentarte a disfrutarla con alguien. Las porciones cuestan 2,50 euros. Los platos de pasta también están muy buenos y es una opción para cenar en casa comida italiana de verdad por 5 euros” (opinión de Perezpenas).

Las pizzas cuestan de media entre 10 y 13 euros y hay una amplia variedad de ingredientes. Desde las que solo llevan jamón, hasta aquellas con tomate, huevos o champiñones. E incluso variedades de frutas, con piña y plátano.

Sin olvidar las clásicas, como la carbonara o la calzone.

La especialidad de la casa lleva champiñones, atún, jamón, gambas, pimiento y cangrejo.

Puedes consultar el menú completo desde aquí.

Papizza

Su punto fuerte mezcla una receta secreta con su horario 24 horas. Perfecto para sobrellevar las salidas nocturnas en el centro de Madrid. También sirven a domicilio y han incluido un espacio para dulces en su local de la calle Carretas.

Dicen de ella: “Combustible nocturno. En plena Gran Vía, para cuando poco queda ya abierto, tienen una variedad de pizzas más que suficientes y buenas por dos euretes para salvarte del apuro. Todo un acierto” (opinión de Overgon).

En esta pizzería es posible crear la pizza de tus sueños con tus propios ingredientes y comprarla al corto o al gusto.

Entre las salsas disponibles destacan la carbonara, el queso y tomate.

En cuanto a los ingredientes, hay donde elegir entre pollo asado, pimiento rojo, bacon ahumado, champiñones, chorizo picante, queso azul, cebolla roja, atún y jamón york.

Aunque si no quieres pensar en combinar los ingredientes, también puedes pedir alguna de las pizzas ya diseñadas de la carta.



Sus locales:

• C/ Gran Vía 22, 915 223 870

• C/ Carretas 3

• C/ Bravo Murillo 101

• C/ Fuencarral 80

Puedes consultar la carta completa de Papizza desde aquí.

Sobrecero Pizza

Frente al Mercado de San Miguel este nuevo centro de pizzas al corte ofrece recetas italianas y productos naturales para todos los paseantes de la zona. Dicen de ella: “Con la idea de tomar unas tapas en Mercado San Miguel encontré frente al mismo esta excelente pizzería. Buenísima calidad, y la masa es idéntica a la que comía en Roma. Os la recomiendo sin dudar” (opinión de Mateu Arnau). Su local:

• Travesía de Bringas 1, 918 797 406,

La Pizzateca

Este local de reciente apertura juega con una buena masa, sugerentes mezclas de ingredientes y fórmulas curiosas como “alimenta la mente” que incluye una porción de pizza y un libro. Dicen de ella: “Venden pizza entera o por trozos. Tiene mezclas bastantes creativas (he probado una de panceta y calabaza muy buena). Una de las mejores masas de pizza que he probado, ¡tan buena que se podría comer sola! 2,5 € el trozo de pizza. Vale la pena acercarse” (opinión de Cyril Pierre).

La Pizzateca es otra de las pizzerías de Madrid más famosas para disfrutar de una porción de pizza con ingredientes de calidad. Los precios de cada una de las pizzas se encuentran en torno a los 10 euros y hay una amplia variedad de opciones donde elegir.

Desde las clásicas que solamente llevan tomate y olivas.

Hasta otras más innovadoras, con ingredientes como las berenjenas asadas o hasta peras.

También tienen una amplia sección para pedir pizzas calzone y otros platos italianos, como espaguetis y pasta y variedad de ensaladas.

Su local:

• C/ León 26, 913 693 210

Puedes acceder a la carta completa desde aquí.

Mozzico

Otra alternativa más para los que buscan comer algo durante la noche. Abierta las 24 horas en plena calle Fuencarral. Dicen de ella: “Se acabó el deambular salivando por el centro de Madrid a las tantas de la madrugada. Mismo concepto: porciones de pizza con bastante buena pinta por dos euros y durante toda la noche. Un win seguro” (opinión de Patycritter). Su local:

• C/ Fuencarral 91,

Pizzería Fratelli d’Italia

Prima hermana de La Vita é Bella, han llenado de pizzas, pasta, postres y algunos otros productos típicamente italianos el barrio de Lavapiés. Dicen de ella: “Esta pizzería, en la mismita plaza de Lavapiés, es un sitio perfecto para coger un panini o una porción de pizza y tomarlo en un parque. Todo lo que pedimos estaba riquísimo, y el precio estupendo: por ocho euros cenamos dos. Sin duda repetiremos” (opinión de Solecita).

En este restaurante es posible pedir una pizza a domicilio o comer en el restaurante. Los precios de las pizzas son de aproximadamente entre 10 y 15 euros y varía en función del ingrediente.

Hay una amplia variedad de pizzas, desde la clásica margarita hasta aquellas con ingredientes sabrosos, como la panceta ahumada. También hay pizzas vegetarianas y veganas. Y la calzone clásica con pecorino, mozarella, tomate, sardo, jamón york y champiñones.

Sin olvidar las pizzas de cuatro quesos o aquellas más innovadoras con ingredientes como las berenjenas o el calabacín.

Su local:

• Plaza de Lavapiés esq. C/ Sombrerete, 915 275 431,

Puedes consultar todos los detalles de la carta desde aquí.

pizzas enteras para llevar

Y para los que en vez de pizza en porciones estén buscando pizzas enteras para llevar, aquí va una selección de las mejores pizzerías de Madrid con concepto take-away, la mejor relación calidad-precio e innovadoras recetas:

• Al Dente: C/ Guzmán el Bueno 40, 644 128 899,

• Massart Pizza: C/ Fernández de los Ríos 93, 915 441 877

• Mastropiero: C/ San Vicente Ferrer 34,

• Voy Volando Madrid: C/ Gaztambide 41, 910 020 100

• Allo Pizza: C/ Doctor Fleming 44, 913 430 253,

• Croccos Pirámides: C/ Toledo 171, local 3c, 913 654 656

