Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Las mejores series nuevas de Disney+ que son obligatorias de ver

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Estás suscrito a la plataforma de streaming Disney+? Dentro de ella puedes encontrar una gran variedad de películas y series, desde los grandes clásicos del cine hasta los títulos más recientes como ‘The Mandalorian’. Si quieres darte un maratón de series, en esta información te detallamos las mejores series nuevas que han aterrizado recientemente a esta plataforma. De este modo, no tendrás que estar perdiendo tiempo en buscar qué ver. Eso sí, ten en cuenta que la mayoría de series en esta plataforma no estrenan todos los capítulos de golpe, sino que cada semana entrega un nuevo episodio.

Si no estás suscrito a Disney+, pero te gustaría estarlo, en esta otra información te contamos cómo funciona Sharingful, la plataforma para compartir suscripciones con otras personas y ahorrar así los gastos.

Cristóbal Balenciaga

Esta miniserie cuenta la biografía de Cristóbal Balenciaga, el famoso diseñador de moda con la marca homónima de su apellido. Balenciaga es el hijo de una costurera y un pescador que tenía el sueño de ser diseñador. La miniserie narra cómo llegó a conseguir el éxito dentro de este mundo. Si eres un amante de la moda y las marcas de lujo, te encantará esta serie.

The Artful Dodger

The Artful Dodger nos presenta a un conocido personaje y nos traslada hasta el siglo XIX en Australia. Jack Dawkins, es un carterista que se convierte en un habilidoso cirujano. El pasado de Dodger vuelve para perseguirlo con la llegada de Fagin, que lo intenta atraer de nuevo al mundo de la delincuencia. De este modo, tiene que enfrentarse a su pasado y vivir entre el mundo de la delincuencia y el de la cirugía.

Echo

Para los amantes de la saga Marvel, Echo es un spin-off de la serie ‘Ojo de Halcón’. En este caso, la protagonista es Maya López, quien debe enfrentarse a su pasado, reconectar con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia. Esta miniserie cuenta con 5 capítulos, por lo que podrás terminarla rápido.

Shogun

Una de las series estrella de Disney+ actualmente es Shogun. Esta serie de 10 capítulos narra las aventuras de un navegante británico que se convertirá en samurái en plena lucha de clanes en el Japón del siglo XVII tras encontrarse con Yoshi Toranaga. Si te gustan las series de acción y guerra, Shogun no te dejará indiferente gracias a su trama de clanes.

Iwajú

Iwajú es una serie para los más pequeños de la casa. Está ambientada en Lagos, la capital de Nigeria, pero en el futuro. Tola, una chica de una zona acomodada de la ciudad, recibe un sorprendente regalo de cumpleaños de su padre, Tunde. Comienza así una emocionante historia de iniciación a la madurez en la que Tola estará acompañada por su mejor amigo, Kole, un autodidacta experto en tecnología. Juntos descubrirán los secretos del mundo de Iwájú, una ciudad futurista que presenta problemas como la diferencia de clases sociales.