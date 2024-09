Vivienda

Laura Encina explica los cinco pilares para mejorar las finanzas de septiembre a final del año

Laura Encina, consultora financiera e influencer, tiene muy claro cuáles son sus cinco pilares para mejorar las finanzas en la recta final del año. Porque tal y como destaca, con todos los gastos añadidos de la vuelta al cole de septiembre, una buena planificación económica puede ayudar a que el impacto en las cuentas sea menor y a que se afronten con menor dificultad los próximos gastos extraordinarios de la Navidad.

Hacer un balance inicial

“Para poder planificarnos bien, debemos saber desde qué punto partimos. Por eso, lo primero que hay que hacer es un balance de nuestro estado financiero tras las vacaciones”, asegura Encina. Dentro de este balance, habría que analizar cuánto dinero hay en la cuenta corriente y también cuál ha sido el gasto durante las vacaciones. “Eso también nos ayudará a ser conscientes de hasta dónde hemos hecho gastos extraordinarios, que es algo con lo que mucha gente intenta hacer la vista gorda”, explica.

Realizar una previsión de gastos

El segundo punto sería hacer una previsión de todos los gastos que vamos a tener de aquí a final de año. “Debemos enumerarlos, colocarlos en nuestro calendario y marcar una cifra, segura o aproximada, de lo que nos van a suponer”, apunta Encina. “Aquí debemos meter tanto los gastos habituales (hipoteca/alquiler, suministros, transporte, etc.) como los ocasionales (material escolar, ropa para el cambio de temporada, etc.). Para que así tengamos una visión más real de lo que vamos a tener que afrontar, económicamente, en un futuro próximo”, detalla la consultora financiera.

Repasar todos los gastos y hacer un presupuesto

¿Cuántas veces has mirado la cuenta a final de mes y has pensado que no sabes en qué se te ha ido el dinero? “Esto sucede porque tenemos muy presentes gastos como la hipoteca o la letra del coche, pero solemos pasar por alto los llamados gastos hormiga, que son pequeñas cantidades que abonamos casi sin darnos cuenta y que terminan sangrando nuestra economía”, explica Laura Encina. Dentro de estos gastos hormiga se incluyen suscripciones a plataformas, cuotas de gimnasio, desayunos fuera de casa o compras impulsivas.

“Debemos hacer un ejercicio de sinceridad, anotar todos nuestros gastos y evaluar qué es prescindible y qué no. Pagar 9,99 al mes por una plataforma de series no parece mucho, pero si nunca la usas, es como si estuvieses pagando una millonada”, apunta Encina. “Hacer un presupuesto mensual eliminando todos los gastos hormiga prescindibles (sobre todo los que no aprovechas), es clave para sanear nuestras cuentas y puede marcar muchísimo la diferencia”, añade.

Marcarse una cuota de ahorro y apartarla nada más cobrar

“Yo siempre digo que este ejercicio es como pagarse a uno mismo primero”, asegura Laura Encina. “Una vez que hagas un presupuesto, mira cuánto podrías ahorrar cada mes y, cuando cobres, coge ese dinero y transfiérelo a otra cuenta de ahorro. De esta manera, irás ahorrando casi sin darte cuenta y habrá menos riesgo de que gastes ese dinero en compras compulsivas”, detalla la consultora financiera.

Además, Encina tiene muy claro cómo debería ser la cuenta bancaria en la que se ingresen, poco a poco, esos ahorros. “Lo ideal es que vaya a una cuenta remunerada, es decir, a una cuenta en la que tengamos 100 % de liquidez, pero en la que, al mismo tiempo, nuestro dinero nos esté dando algo de rentabilidad. De esta forma, paliaremos la inflación y nuestros ahorros no perderán valor”, explica.

Intentar aplicar estos mismos principios durante todo 2025

“Aplicar estos principios no servirá de mucho si no cambiamos de mentalidad. Por eso, en 2025 hay que proponerse continuar con esos hábitos y llevar una planificación general de ingresos y gastos”, apunta la consultora financiera Laura Encina. Esa planificación debe incluir tanto los gastos habituales (hipoteca/alquiler, compra semanal, mensualidad del coche, etc.) como aquello que son más extraordinarios (cumpleaños, vacaciones, viajes, etc.). “En vez de cobrar y gastar, debemos elaborar un presupuesto con los gastos esenciales y organizar todo lo posible aquellos que no son esenciales, reservando siempre una cantidad para imprevistos“, explica Encina.

Quién es Laura Encina

Influencer de finanzas, dirige el podcast ‘Femme Revolution’, un foro sin fronteras en la lucha por la igualdad de género, en el que mujeres empresarias reflexionan sobre la participación femenina en su independencia financiera. Laura Encina también es autora del libro Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria (Roca Editorial, 2024), donde resuelve las dudas acerca de cómo hacer crecer tu dinero, aprender a diferenciar la deuda buena de la deuda mala y poner tu dinero a trabajar.

Laura Encina (Sevilla, 1987), se trasladó a Madrid con 19 años y tras pagarse, trabajando en gasolineras y bares de copas, sus dos carreras universitarias de Telecomunicaciones, y Administración y Dirección de Empresas, siguió formándose para obtener su certificado como Asesora Financiera y Experta en Crédito Inmobiliario, Banca y servicios financieros.

Tras catorce años de experiencia profesional, abrió un perfil en redes sociales para ayudar a las personas a gestionar su dinero, lo que le ha permitido convertirse en toda una influencer de finanzas, dirigiendo a un equipo de 50 personas y acumulando millones de visualizaciones en sus redes sociales.