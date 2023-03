Trabajos

Trabajadores y Jefes

Los 3 motivos por los que las mujeres que teletrabajan rechazan empleos presenciales

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las mujeres que teletrabajan lo tienen claro: Dejarían su puesto si no les permitieran realizar sus jornadas de trabajo desde casa en un modelo de empleo híbrido. Un informe de IWG, proveedor de espacios de trabajo híbrido, titulado “Empowering Women in the Hybrid Workplace”, evidencia que 3 de cada 4 mujeres que teletrabajan rechazarían un empleo que solo fuese presencial. ¿Los motivos? Este modelo de trabajo permite una mejor conciliación familiar y laboral, les da acceso a puestos de mayor responsabilidad y mejora las condiciones de igualdad en el trabajo.

1. Acceso a puestos de mayor responsabilidad

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el trabajo híbrido se ha convertido en algo innegociable para las mujeres teletrabajadores, puesto que el 72 % de las empleadas afirma que buscaría otro trabajo si su empresa dejara de ofrecerlo.

Más de la mitad de las mujeres participantes del informe, el 53 %, afirma que optaron a puestos de trabajo de mayor responsabilidad dentro de su propia empresa, tomando como motivo para acceder a estos cargos el trabajo híbrido. La flexibilidad en este entorno es esencial, dado que según señala el informe, casi el 80 % de las mujeres afirman que les ha permitido a optar a estos puestos.

Además de esta mayor oportunidad laboral y profesional, las encuestadas afirman que este modelo de trabajo híbrido les permite tener un impacto tangible en su carrera profesional, puesto que las hace más eficientes (58 %) de los casos y aumenta su visibilidad (38 %).

2. Mejora las condiciones de igualdad

Otro de los motivos que argumentan las mujeres para teletrabajar en lugar de tener trabajos totalmente presenciales es que este modelo híbrido, según señala Fatima Koning, directora Comercial del Grupo IWG, “sirve para igualar las condiciones de trabajo“. Además, en busca de este modelo de teletrabajo, muchas de las encuestadas han cambiado totalmente de sector profesional. Y, en concreto, en el 47 % de los casos la posibilidad de este modelo híbrido les ha permitido dedicarse a un nuevo sector profesional.

3 de cada 5 encuestadas, el 62 %, se ha planteado solicitar un trabajo nuevo que ofrezca esta flexibilidad en el trabajo y, de hecho, el 42 % considera cambiar de carrera, un planteamiento que hasta la fecha no habían experimentado.

3. Facilita la conciliación laboral y familiar

En cuanto a la conciliación, la mayoría de las mujeres encuestadas, el 75 %, afirma tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada como resultado del ahorro de tiempo y dinero que supone esta reducción de los desplazamientos (67 %), la mayor flexibilidad de horarios en el 66 % de los casos y la mejora de la salud mental en un 44 % de las encuestadas.

