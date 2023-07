Ocio - Tecnología

Los 7 datos que nunca debes compartir en internet

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los datos de identidad o bancarios, la dirección del domicilio, fotografías de menores o comprometedoras, conversaciones privadas o direcciones de contacto. Estos son algunos de los principales datos que hay que evitar compartir en internet porque su difusión puede acabar teniendo consecuencias no deseadas. Desde la usurpación de la identidad, hasta el uso de datos personales de forma fraudulenta o que determinado contenido personal llegue a manos de personas no deseadas.

Para evitar cualquiera de estas situaciones, es fundamental no compartir determinadas informaciones en internet. Ni por redes sociales, ni hacerlas públicas en plataformas online o en registros de webs para formalizar compras o completar encuestas. A continuación puedes consultar la lista de los siete datos principales que nunca deben publicarse en la red.

Qué datos nunca deben compartirse por internet

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, explican cuáles son los datos que los ciudadanos nunca deben compartir en internet para salvaguardar su identidad. Porque hacerlo, tal y como explican, puede afectar de forma negativa tanto al usuario, como a terceros.

Correo electrónico y número de teléfono

Aunque son dos datos muy habituales que suelen introducirse en diferentes registros de sitios y plataformas web, hay que tomar precauciones. Al compartirlos libremente en internet, esta vía de comunicación queda expuesta y, por tanto, hay muchas probabilidades de que el titular sea víctima de spam, de phishing y, sobre todo, de ciberataques basados en ingeniería social.

Dirección de la vivienda o ubicación

De la misma manera que en el caso anterior, compartir la ubicación en tiempo real o la dirección del domicilio es muy arriesgado y peligroso. El motivo es que no siempre se conocen las intenciones de terceras personas que puedan estar interesadas en saber dónde se encuentra tu casa o cuáles son los lugares más frecuentados por una persona.

Fotografías de menores

Las redes sociales han cambiado la forma de que los jóvenes y mayores puedan relacionarse. Y subir fotografías de absolutamente todo lo que rodea la vida del usuario está a la orden del día.

Sin embargo, es fundamental evitar compartir fotografías de menores en internet. Porque no se sabe dónde pueden acabar estas imágenes ni quién puede tener acceso a ellas. Por ello, lo recomendable es taparle la cara de alguna manera y proteger su identidad.

Fotografías comprometedoras

Lo mismo que en el caso anterior. Subir fotografías a las redes sociales ya supone un impacto a la identidad digital y debe hacerse con cabeza. Precisamente, por esto mismo, publicar fotografías comprometedoras o de carácter íntimo o sexual pueden suponer una gran amenaza para la seguridad y acarrear graves consecuencias, como el ciberacoso o la sextorsión.

Documentos de identidad personal

El DNI, carné de conducir, contrato de trabajo o cualquier dato bancario que puede resultar de interés son papeles muy importantes y de un contenido muy sensible que hay que evitar compartir por internet. Revelar estos datos puede acarrear determinados problemas de exposición de información y situaciones de suplantación de identidad o el uso de datos personales de forma fraudulenta.

Opiniones, quejas o comentarios comprometidos

Es habitual usar internet o las redes sociales para exponer quejas y compartir críticas. Pero hay que tener especial cuidado con determinados comentarios subidos de tono que puedan ofender a otras personas porque podría generar un problema adicional y acabar en manos judiciales.

Conversaciones privadas

De la misma manera que no hay que compartir fotografías de terceros sin su aprobación, no hay que publicar conversaciones privadas en internet. Sobre todo, si tiene datos personales o información que pueda considerarse como revelación de secretos y no se tenga la autorización de la otra persona interviniente.

