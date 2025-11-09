Los loteros de España proponen aumentar el premio de El Gordo a 500.000 euros por décimo

NOTICIA de de Javi Navarro

La Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (ANAPAL), el colectivo mayoritario de este sector, ha puesto sobre la mesa una propuesta para incrementar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, elevando la cantidad actual de 400.000 euros a 500.000 euros por décimo. Con una participación de más de 9.300 encuestados, este aumento busca “recuperar el atractivo del sorteo” para que el premio permita a la población “cumplir sus sueños y no tapar agujeros”, según Borja Muñiz, presidente de ANAPAL.

La encuesta revela una situación crítica en el sector, con casi la mitad de las administraciones de lotería en “alerta o peligro de viabilidad”. Muñiz destaca que “hace catorce años que el premio Gordo se mantiene en 400.000 euros”, una cantidad que ha perdido poder adquisitivo. “Antes, ese premio permitía comprar casi dos casas; hoy no alcanza para adquirir un piso”, explica.

Inflación y la necesidad de un cambio

La propuesta de ANAPAL también responde a un contexto inflacionario significativo. Desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024, el IPC ha aumentado un 26%, lo que sugiere que el premio debería ajustarse para mantener su valor real. “Queremos que el Gordo sea un premio que haga cumplir sueños y no solo sirva para tapar agujeros”, recalca Muñiz.

Según los datos de la encuesta, el 71% de los administradores de lotería estaría dispuesto a participar en campañas de visibilidad o movilización si la situación no mejora, lo que muestra una clara disposición a actuar por la sostenibilidad del sector.

Revisión del modelo de comisiones

Otro aspecto alarmante que se desprende de este estudio es la disminución de la comisión que perciben los loteros por cada décimo vendido del Sorteo de Navidad. Mientras que otros sorteos ofrecen una comisión del 6% bruto, en Navidad esta cae al 4,5%. Muñiz plantea: “¿Qué producto o servicio ha mantenido su precio estable durante las dos últimas décadas? Ninguno”.

El vicepresidente de ANAPAL, Jorge Anta, también señala que “la presión del canal digital” ha impactado negativamente en la rentabilidad de los puntos de venta, evidenciando que “el Sorteo de Navidad ya no garantiza rentabilidad”. La mayoría de los loteros, el 52,7%, ha visto caer sus beneficios en el último año.

Radiografía del sector: preocupaciones y acciones a futuro

El estudio indica que el 67% de las administraciones obtiene entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales durante la campaña de Navidad, sin embargo, buena parte de este esfuerzo no se traduce en ganancias. “Casi la mitad del colectivo no crece o apenas se sostiene y un 15% ya se reconoce en riesgo directo”, detallan desde ANAPAL.

A pesar de la situación complicada, existe una fuerte voluntad colectiva por mejorar. “Llevamos años cumpliendo, sosteniendo y defendiendo el juego público con cercanía y profesionalidad. Es hora de que se escuche a quienes estamos cada día detrás del mostrador”, concluyen.