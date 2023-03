Ocio - Tecnología

Los 4 mejores buffets libres de Madrid

NOTICIA de Jessica Pascual

Comer toda la cantidad de platos que quieras, repetir de manera ilimitada a precio cerrado y de una amplia variedad de elaboraciones. Entrantes, platos principales, comidas frías, calientes y postres. A continuación puedes consultar una selección de los mejores buffets libres de Madrid donde probar comida mediterránea y hasta uno de los platos más típicos de la gastronomía madrileña, el clásico cocido.

Buffet Restaurante Topolino Garden

El restaurante Topolino Garden es, tal y como se definen en su web, el mejor buffet libre de Madrid. Es un establecimiento especializado en cocina mediterránea que lleva sirviendo comidas desde el año 1984. Las instalaciones permanecen abiertas de lunes a domingo, pero los horarios varían entre fines de semana y jornadas laborales de diario.

En cuanto al buffet, se incluyen elaboraciones preparadas al momento, así como helados artesanos y bodegas donde se preparan caldos caseros. Para abrir boca hay una amplia variedad de entrantes, como pastas, arroces o verduras a la parrilla, por mencionar algunos ejemplos.

Los platos principales ofrecen una amplia variedad. Desde las elaboraciones de carne, como el pollo, la ternera o el cerdo, en las que es posible elegir diferentes técnicas de cocinado y preparación. Hasta elaboraciones de pescado con la merluza y el salmón como grandes protagonistas.

Hay una zona dedicada a las ensaladas con más de 15 opciones para que puedas crear la que más te guste.

¿Y los postres? El toque dulce también tiene un espacio reservado para ello. Hay una amplia selección de postres variados de elaboración casera y frutas.

En cuanto a los precios, varían en función de si contratas el servicio con o sin bebida. Entre semana, de lunes a viernes, el precio es de 14,95 euros. Mientras que las jornadas festivas y fines de semana el precio es de 17,95 euros.

En el caso de querer incluir la bebida, el precio asciende a 25 euros por persona si es sin alcohol y hasta 30 euros por persona si la consumición que quieres pedir lleva alcohol. Puedes consultar todos los detalles del buffet desde aquí.

Fresc Co

Fresc Co es otro de los buffets libres de Madrid donde degustar comida mediterránea durante todo el año. El buffet permite que los comensales puedan crear el menú a su manera y repetir tantas veces como quieran.

Hay una sección de ensaladas donde es posible crear la que más te guste al combinar más de los 30 ingredientes disponibles en los mostradores.

Una vez terminados los entrantes, la zona de Kitchen & Grill ofrece una amplia variedad de platos principales, como pastas y pizzas preparadas al momento, así como carnes y pescados al grill.

El punto de las elaboraciones es el que el comensal indique al chef en el momento de la preparación.

Destacan no solo las carnes y pescados, sino la posibilidad de elegir entre brochetas para hacer al grill y darle un toque especial con las salsas caseras.

Para terminar, el toque dulce de la casa. Un espacio dedicado a la sección de los postres que no dejará indiferente.

Puedes consultar todos los detalles desde aquí.

All You Can Eat

All you Can Eat es otro de los buffets libres de Madrid donde puedes ir a comer hasta hartarte por 9,95 euros los días de entre semana. El establecimiento lleva sirviendo este tipo de comidas a los comensales desde hace más de 10 años y los productos que están en los mostradores son, según indican en la web oficial, frescos y procedentes de los proveedores de mercados de alimentación con controles sanitarios.

El buffet ofrece una amplia variedad de platos y preparados. Desde sopas, gazpachos y cremas de temporada. Sección con un montón de ingredientes para que puedas preparar tu propia ensalada o la opción de escoger una ya hecha.

Diferentes tipos de pastas y salsas variadas, así como pizzas. Pollos asados y alitas de pollo. Cortes de carne, como costillas, magro de cerdo o codillo.

También puedes pedir un wok, un plato que está salteado en salsa con verduras y un ingrediente principal, que suele ser carne. Y también hay opciones para pedir platos de pescados. Si tienes antojo de arroz, en este buffet puedes degustar uno de sus platos más famosos, que es la paella.

Puedes consultar todos los detalles desde aquí.

Buffet libre de cocido en Casa carola

¿Comer cocido hasta no poder más? El restaurante Casa Carola es un establecimiento de Madrid conocido por ofrecer a sus comensales una barra libre para disfrutar de su cocido madrileño. Sin límites y por un precio de 32,90 euros por persona. El cocido al centro de la mesa se sirve por completo en la olla y bandeja para que sean los propios clientes los que se sirven en sus platos.

La barra libre se completa con una sopa de fideos en una olla recién hecha. Le sigue un plato de gabrieles de cosecha propia del restaurante con patata nueva y verduras frescas. A continuación se sirven las viandas. Carne de añojo y pollo, chorizo de sarta, morcilla casera, tocino ibérico, codillo de jamón y huesos de caña.

De manera adicional, como aderezo y para acompañar al plato se depositan en la mesa aceite de oliva, salsa de tomate natural con cominos y orégano, cebolletas y langostinos de Ybarra y un cestillo con pan recién horneado. Dentro del precio se incluye el postre donde se sirve repostería y helados artesanos, fruta fresca, café, descafeinado e infusiones.

Las bebidas no están incluidas en el buffet y se cobran al precio de la carta. Puedes consultar todos los detalles desde aquí.

