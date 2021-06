Sabías Que...

Viaje

Los 14 rituales para celebrar la noche de San Juan y tener buena suerte

NOTICIA de de Jessica Pascual

La noche de San Juan es mágica. Los rituales de fuego y agua que se realizan la noche del 23 al 24 de junio dan la bienvenida al verano. Y durante su celebración es tradición pedir deseos para atraer a la buena suerte y las energías positivas así como para ahuyentar a los problemas y el mal de ojo. En este artículo te contamos cuáles son los 14 rituales más populares para celebrar la noche de San Juan y tener buena suerte tanto si puedes ir a celebrarlos a una hoguera en la playa, como si tienes que hacerlos en tu casa.

Noche de San Juan

Aunque el verano comienza el 21 de junio, coincidiendo con la noche más corta del año (solsticio de verano), la tradición popular ha tomado la celebración de la víspera de San Juan, el 23 de junio, como fecha simbólica para dar la bienvenida al periodo estival.

La víspera de San Juan es una fiesta que se celebra en toda España y que está marcada por una fuerte connotación mística. El principal objetivo de esta festividad es despedir al invierno y atraer a la buena suerte y a las energías positivas para el resto del año.

Lugares donde se celebra

La noche de San Juan se celebra por todo el país, pero si quieres disfrutar de la magia y de los rituales más populares de esta noche, tienes que ir a una zona costera. Las comunidades que tienen más marcada la tradición de esta fiesta en España son Cataluña, Andalucía, A Coruña, Comunidad Valenciana y las Islas Canarias. Cada lugar tiene sus propias tradiciones, comidas típicas y puntos geográficos concretos donde celebrar esta noche mágica. Por ejemplo, uno de los lugares más famosos donde se celebran las hogueras de San Juan cada año es en la playa de Alicante.

14 rituales para atraer la buena suerte

Si quieres vivir la experiencia más pura de las hogueras de San Juan, tienes que desplazarte a una zona de playa. Aunque si no puedes hacerlo, no te preocupes. Te explicamos los rituales más populares para atraer la buena suerte y alejar las malas energías que puedes hacer tanto en zona de playa como en pleno centro de Madrid.

Saltar hoguera

Es el ritual por excelencia de la noche de San Juan. Las hogueras se han convertido en el símbolo de la celebración y hay diferentes ritos que tienen que ver con ellas.

Uno de los más famosos consiste en saltar por encima de la hoguera un número concreto de veces. En algunas comunidades la tradición es saltar siete veces y en otras nueve. Aunque independientemente del número de saltos, todas las comunidades coinciden en que la cantidad de veces que una persona salta por encima de una hoguera tiene que ser impar. Para atraer la buena suerte y que se cumplan los deseos, tienes que pedirlos mientras saltas el fuego.

Quemar deseos

Escribir deseos en un papel y tirarlos la hoguera es otro de los rituales más populares de la noche de San Juan para que las peticiones se cumplan. Aunque también hay otras tradiciones que consisten en tirar a la hoguera y quemar objetos de los que te quieres desprender para atraer a la buena suerte. Hay una fuerte tradición entre los estudiantes que consiste en tirar los libros y apuntes para atraer energías positivas para el próximo curso.

Y si no puedes ir a la playa, puedes hacer la versión casera de este rito. Escribe los deseos en un papel y quémalos. Puedes prenderle fuego con un mechero o una vela. Aunque en este caso, tienes que recoger las cenizas y tirarlas al agua para que se cumplan tus peticiones.

Beber agua de un manantial

Beber agua de un manantial la mañana del día 24 es un ritual para evitar y ahuyentar el mal de ojo. También hay otros ritos relacionados con el agua del manantial que consisten en lavarse la cara con ella por la noche porque tiene propiedades curativas.

Bañarse en el mar

Hay diferentes rituales relacionados con bañarse en el mar durante la noche de San Juan. Uno de ellos consiste en meterse al mar de espaldas, mirando a la luna, a partir de las 12 de la noche. La creencia sobre este rito es que el baño nocturno aleja y elimina las energías negativas.

Hay otras tradiciones que no consisten sólo en bañarse, sino en meterse de espaldas al mar, mirar a la luna y sumergirse un número de veces bajo del agua. Tras finalizar, hay que pedir un deseo.

Saltar olas

Además del baño, hay otras tradiciones para atraer la buena suerte que consisten en meterse al mar y saltar las olas de espaldas un número concreto de veces. Este rito hay que hacerlo a partir de las doce de la noche y cuando termines de saltar las olas, tienes que pedir un deseo.

Trenza con flores

Si estás enamorado y quieres atraer la buena suerte a la relación, puedes realizar un ritual relacionado con las flores y la hoguera. Para atraer la prosperidad y energías positivas a la relación tienes que hacer una trenza con flores. Después, con la trenza en la mano, saltar por encima de la hoguera y lanzársela a la persona a la que amas. Si es capaz de cogerla antes de que caiga al suelo, la relación tiene un buen futuro.

Lanzar objetos al mar

Al igual que si estuvieras lanzando una moneda de espaldas a la Fontana de Trevi en Italia, este ritual consiste en ponerte de espaldas al mar y lanzar una fruta, una moneda y una flor. A través de este ritual se busca atraer salud, dinero y amor.

Lavarse con plantas aromáticas

Hay rituales que consisten en introducir diferentes plantas aromáticas en un recipiente con agua y dejarlo toda la noche del 23 de junio. A la mañana siguiente, tienes que lavarte la cara con el agua para atraer salud y buena suerte.

Lavarse la cara en el mar

En algunas comunidades como Andalucía tienen la tradición de lavarse la cara con agua del mar a media noche para mantener la belleza y salud todo el año. Este ritual se rompe si después de lavarte te miras a un espejo.

Plantas debajo de la almohada

Hay rituales para atraer la buena suerte que consisten en meter debajo de la almohada un ramillete de plantas y dormir la noche del 23 de junio encima de ellas. La tradición consiste en juntar varios tipos de plantas en un racimo para atraer la buena suerte y alejar el mal de ojo.

El rito de las agujas

Este rito es para conocer el futuro de una relación de pareja. Consiste en meter dos agujas en un bol lleno de agua y dejarlas flotar libremente. Si se separan, la relación no tiene futuro. Si se juntan, vuestra pareja tiene un largo camino por delante.

Cruces en los árboles

Este rito consiste en pedir un deseo por cada cruz que realices en un árbol durante la noche del 23 de junio. Cada árbol que marques, es un deseo que se cumplirá.

Velas rojas para enamorados

Si estás enamorado o enamorada de alguien y deseas unirte a esa persona, pon dos velas rojas la noche de San Juan sobre un papel con el nombre de esa persona. Pide con todas tus ganas tu deseo de estar con esa persona y se cumplirá.

Saltar una vela

Si no estás en la playa, puedes saltar una vela en vez de saltar una hoguera. Para alejar las malas energías coge una vela de cera y enciéndela. Escribe un deseo en un papel, dóblalo y quémalo. Cuando la vela se haya apagado, déjala en el suelo y salta tres veces por encima. Después, tira al agua los restos de la ceniza del papel.

