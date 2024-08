¿Me pueden multar por conducir sin camiseta? Esto es lo que dice la ley

Coches

NOTICIA de de Cristian Pinto

Es probable que alguna vez se te haya pasado por la cabeza conducir sin camiseta al volver de la playa. El calor del verano plantea muchas dudas a la hora de coger el coche. ¿Puedo conducir con chanclas o descalzo? Y, conducir con gorra o sombrero, ¿está permitido?

En el caso de que quieras conducir con el bañador y sin camiseta, debes saber que no es lo más aconsejable. Pese a que no exista una norma que prohíba como tal esta acción, la DGT no lo recomienda

Qué dice el reglamento

El Reglamento General de Circulación (RGC) no prohíbe de forma expresa la conducción de un coche sin camiseta. Eso sí, la DGT recuerda a los conductores que esta puede ser una acción peligrosa e incluso sancionable. Pero, ¿por qué me pueden multar por conducir sin camiseta si no existe una norma que lo prohíba?

En el artículo 3.1 del RGC se especifica que todo conductor “deberá conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar daños ajenos y propios”. Y es que conducir sin camiseta puede provocar daños en caso de accidente. Esta normativa es tan abierta que la interpretación del Guardia Civil será clave para que te multen o no.

Posible multa

Por lo tanto, si la autoridad considera que por conducir sin camiseta estás violando el artículo 3.1 del RGC, puedes recibir una multa. La sanción puede ser de entre 80 y 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir.

Posibles riesgos

Por todo lo mencionado anteriormente, conducir sin camiseta no está prohibido por ley, pero no es aconsejable e incluso puede ser peligroso para la salud. ¿El motivo? En caso de accidente, el cinturón de seguridad en vez de salvarte la vida puede quitártela. El roce de este elemento de seguridad con la piel puede ocasionarte heridas, especialmente si estás expuesto al sol durante mucho tiempo.

El cinturón de seguridad está diseñado para usarse con ropa debajo. Además, el contacto directo del cinturón con la piel y el sudor es un acción antihigiénica debido a la cantidad de bacterias que se pueden quedar en el propio cinturón.