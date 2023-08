Vivienda

Préstamos y Créditos

¿Me pueden obligar a pagar en efectivo si el datáfono está averiado?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Sí, pero solo si te han informado previamente, antes de consumir, de que el dispositivo no funciona. Por el contrario, un establecimiento no puede obligar a pagar en efectivo a sus clientes si en la entrada hay un cartel de que se admite el pago con tarjeta y los empleados no les han informado de lo contrario.

Desde FACUA-Consumidores en Acción explican en qué casos los establecimientos pueden exigir a sus clientes el pago en efectivo y en cuáles no. Y cómo actuar en cada una de estas situaciones.

¿Un establecimiento puede obligar a sus clientes a pagar en efectivo?

De manera general, no. La legislación es clara al respecto. Los establecimientos no pueden obligar a sus clientes a abonar una cuenta con dinero en efectivo si se ofrece a la entrada el pago con tarjeta mediante algún tipo de cartel o indicativo. Y siempre y cuando no se le haya informado previamente de que la opción del pago con tarjeta no se encuentra disponible en ese momento.

Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de FACUA, informa de la práctica que llevan a cabo algunos chiringuitos y terrazas durante el verano de obligar a sus clientes a abonar la cuenta en efectivo, justificándose en que el datáfono está averiado. Pero el portavoz de la organización recuerda que si a la entrada de un establecimiento hay un cartel donde se detalla que se admiten los pagos con tarjeta, es el cliente quien decide si quiere abonar el pago en efectivo o mediante la tarjeta.

En ningún caso, remarca, el establecimiento puede obligar a un cliente a pagar una cuenta en efectivo, a no ser que previamente a servirle la consumición le haya informado de que esta vía de pago no está disponible por avería o cualquier otro motivo. Porque en este caso el cliente puede decidir libremente si quedarse en ese local y abonar la cuenta en efectivo o irse a otro establecimiento donde pueda pagar con la tarjeta.

Chiringuitos y terrazas con carteles informativos del pago en efectivo

Lo que sucede con algunos chiringuitos y terrazas durante el verano, es que cuelgan un cartel en la puerta donde se informa que tienen el TPV o datáfono averiado. En estos casos concretos, es el cliente quien decide si quedarse a consumir en el establecimiento a sabiendas de que tendrá que abonar la cuenta en metálico o si prefiere marcharse.

FACUA denuncia que se trata de prácticas habituales en algunos establecimientos

Más allá de la veracidad o no de estos carteles, desde FACUA denuncian que se han localizado algunos de estos establecimientos en los que el cartel que informa sobre esta avería está plastificado o incluso enmarcado y con polvo encima. En estos supuestos, Rubén Sánchez avisa que, “es evidente de que no se trata de un fallo puntual del dispositivo de pago con tarjeta, sino de una práctica habitual por parte del propietario del establecimiento“.

Desde la asociación informan que el consumidor puede denunciar estos casos a los organismos de consumo de su comunidad por la posible existencia de una infracción y poner así los hechos en conocimientos de Hacienda ante, según explican, “la posibilidad de que el establecimiento en cuestión solo acepte pagos en efectivo para aludir declarar una parte de sus ingresos“, concluye.

De manera adicional, Sánchez explica que si en un determinado establecimiento no aceptan esa forma de pago por alguna razón, la empresa debe facilitar una cuenta bancaria al cliente para que este efectúe una transferencia o un número de teléfono para abonar el importe de la cuenta mediante Bizum.

Si quieres leer más noticias como ¿Me pueden obligar a pagar en efectivo si el datáfono está averiado?, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.