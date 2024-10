Ocio - Tecnología

Mercadona avisa a sus clientes para que no caigan en el timo del supermercado

Las estafas telefónicas mediante mensajes fraudulentos están a la orden del día. Los ciberdelincuentes cada vez encuentran técnicas de spoofing o phishing más sofisticadas con las que robar información confidencial a las víctimas. En especial, los objetivos son hacerse con los datos de la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria.

La suplantación de identidad es la principal vía para engañar. Por ejemplo, la estafa del sorteo del supermercado pretende timar a los clientes de una cadena de supermercados con falsos sorteos o descuentos. Mercadona es una de las empresas que últimamente se ha visto afectada por este engaño.

Cómo son estos timos

Los estafadores tratan de sustraer información, datos bancarios e incluso dinero de las víctimas haciéndose pasar por empresas o entidades de prestigio. Las principales vías para ejecutar estos engaños son las redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp o mensajes por SMS.

Por ejemplo, Mercadona ha sido una de las últimas empresas que, junto con la Guardia Civil, se ha visto obligada a emitir un comunicado para que sus clientes no caigan en la estafa del supermercado.

Este timo consiste en que los ciberdelincuentes se hacen pasar por Mercadona y envían a la víctima un mensaje con una oferta, sorteo o premio totalmente falso. De este modo, buscan fidelizar a la víctima para que accedan a un enlace fraudulento o compartan información confidencial.

Aviso de Mercadona

Un usuario de la red social X tuvo que ponerse en contacto con Mercadona para verificar si el correo electrónico que había recibido era verídico. En esta publicación, el cliente y potencial víctima recibió el siguiente un mensaje:‘Felicitaciones, acabamos de recibir su pedido!’

Contrariado, el usuario de X preguntó a Mercadona a través de esta red social si mandan correos electrónicos para ponerse en contacto con sus clientes. Mercadona aclaró cuáles eran los únicos correos oficiales de la empresa y una serie de recomendaciones para que el usuario no caiga en fraudes.

Buenas tardes Manuel 👋. Nuestros emails oficiales solo se mandan desde direcciones terminadas en @mercadona.es, @mercadona.com o @mail.mercadona.com. Si no es así, se trata de un fraude y te recomendamos no facilitar ningún dato. ¿Has realizado alguna compra online con nosotros? — Mercadona (@Mercadona) October 9, 2024

Consejos de Mercadona

Si has recibido algún mensaje de Mercadona por alguno de sus canales no oficiales o de sus perfiles no mencionados en la publicación en X, desconfía por completo porque será un intento de estafa.

Además, si el mensaje solicita que realices una acción de forma urgente, ofrece un reembolso sin reclamar, contiene errores ortográficos o gramaticales y te piden que abras un archivo o pinches en un enlace, siempre va a ser un intento de fraude.