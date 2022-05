Sabías Que...

Sociedad

7 motivos que te permiten librarte de ser jurado popular

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te han llamado para ser jurado popular? Si has sido convocado por la Administración para formar parte como jurado de un juicio, lo primero que debes saber es que este es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos que está regulada por ley en España. Por tanto, no presentarse ante esta llamada, supone sanciones y multas económicas para los convocados. A no ser que tengas un motivo justificado que te permita librarte de ser jurado popular.

En esta guía te explicamos todas las causas y motivos que eximen a los ciudadanos de formar parte de este jurado, quiénes lo tienen prohibido y las incompatibilidades.

¿Es obligatorio formar parte del jurado popular si me convocan?

Depende. Ser un miembro del jurado popular es un derecho y una obligación que tienen todos los ciudadanos en España. Esto quiere decir que, si no hay justificación alguna que impida al convocado a ir al juicio, este tiene la obligación de formar parte del jurado popular.

Cómo librarse de ser jurado popular

A pesar de lo anterior, la Ley del Tribunal del Jurado detalla una serie de circunstancias que eximen a un ciudadano de tener que ir a la celebración del juicio como miembro del jurado popular. Estas causas que te permiten librarte de ser jurado popular son:

Ser una persona mayor de 65 años o tener una discapacidad declarada. Haber desempeñado las funciones de jurado en los cuatro años anteriores al día en el que has recibido la convocatoria. Las personas que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares. Personas que hacen un trabajo de gran interés general y cuya figura no es sustituible porque puede perjudicar al desempeño de las funciones. Personas que tengan su residencia habitual en el extranjero. Ser militar en activo y estar de servicio. Otras razones, previa justificación, que te dificulte de manera grave la participación como jurado popular.

Quién no puede ser jurado popular

Además de todas estas circunstancias que te permiten no ser miembro del jurado a pesar de que te convoquen, hay otras situaciones concretas que, según la ley, impiden a una persona ser miembro de un jurado popular. Estas son:

Personas que trabajen en la Administración , ya sean abogados, profesores universitarios especializados en temas jurídicos, procuradores o miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo. Las personas que trabajen en alguno de estos sectores tienen incompatibilidad para ser jurado.

, ya sean abogados, profesores universitarios especializados en temas jurídicos, procuradores o miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo. Las personas que trabajen en alguno de estos sectores tienen incompatibilidad para ser jurado. Tampoco pueden ser parte de un jurado popular ni el Rey ni los demás miembros de la Familia Real, así como el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros, los secretarios de estado, los subsecretarios y los directores generales. A esta lista hay que sumar tras personalidades, entre las que destacan los presidentes de las CCAA, diputados y senadores, el defensor del pueblo o los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Por otra parte, tienen prohibido formar parte de un jurado popular las personas que tengan algún tipo de relación con las personas involucradas en el juicio o que conozca los hechos. Esto incluye a aquellas personas que tengan relación de hasta segundo grado de parentesco o sea pareja del presidente del Tribunal, del letrado, de los abogados o procuradores. Y también quien tenga algún tipo de interés en la causa, ya sea de manera directa o indirecta.

De manera adicional a estas prohibiciones, están incapacitados para ser jurado popular las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Personas condenadas por delito doloso que no hayan obtenido rehabilitación.

Procesados y acusados de los que se hubiera acordado la apertura de juicio oral y estén en prisión provisional o cumpliendo delito.

Los suspendidos en su empleo o cargo público por procedimiento penal mientras dure esta suspensión.

Cuáles son los requisitos para ser jurado popular

No todo el mundo puede ser jurado popular. De manera independiente a todas las causas que impiden o imposibilitan que una persona sea miembro de este jurado, los convocados deben cumplir una serie de requisitos para desempeñar este papel:

Ser mayores de edad.

Saber leer y escribir .

. Estar en posesión de sus derechos políticos en plena capacidad.

Vivir en alguno de los municipios de la provincia en la que se ha cometido el delito en el momento de la convocatoria.

Tener las aptitudes suficientes para desempeñar este papel.

Por otra parte, no es necesario que los miembros convocados tengan ningún tipo de conocimiento en derecho ni titulación específica sobre temas jurídicos.

Multas por no acudir al juicio como jurado

Si la Administración te convoca como miembro de un jurado popular y no acudes sin razón justificada, puedes enfrentarte a multas de 150 euros. En el caso de que el convocado sea reincidente y no se presente en la segunda citación, las multas pueden ascender hasta los 1.500 euros.

¿Cuánto pagan por ser jurado popular?

Acudir a un juicio como miembro de este jurado está remunerado. Así aparece detallado en el Real Decreto específico que regula las retribuciones de las personas que componen el jurado popular durante un juicio. En concreto, cada miembro del jurado tiene una retribución diaria de 67 euros.

Por otra parte, también se cubren otros gastos asociados:

Gastos de viaje, en el caso de uso de coche particular . Los usuarios de motocicletas reciben 0,78 euros por kilómetro, mientras que los que usen automóvil reciben 0,19 euros por kilómetro.

. Los usuarios de motocicletas reciben 0,78 euros por kilómetro, mientras que los que usen automóvil reciben 0,19 euros por kilómetro. En cuanto a los gastos de alojamiento y manutención: El pago de alojamiento más desayuno es de 65,97 euros, mientras que la manutención es de 18,70 euros por comida y la misma cantidad por cena.

Qué es un jurado popular

El jurado popular, también conocido como Tribunal del Jurado, lo compone un grupo de ciudadanos que acuden a un juicio para emitir un veredicto conjunto tras escuchar a todas las partes. Los miembros no pueden tener relación ninguna con el caso a juzgar ni con las personas afectadas. Y cada vez que hay que crear uno, este se compone de personas diferentes.

Este grupo de personas está formado por nueve jurados, dos suplentes y un magistrado de la Audiencia Provincial, que es el que lo preside. Se trata de una figura procesal a través de la que los ciudadanos participan de manera directa en la celebración y veredicto de un juicio.

En qué juicios se llama al jurado popular

El jurado popular no está presente en todos los juicios que celebrados en la Administración española, sino que solamente se convoca a la ciudadanía para que acuda en determinados delitos. De hecho, la mayoría de casos en los que se convoca a un jurado es en las Audiencias Provinciales. La normativa señala que el jurado popular solamente puede constituirse en la celebración de los juicios de estas causas:

Homicidio

Amenazas

Allanamiento de morada

Cohecho

Infidelidad en la custodia de documentos o de presos

Malversación de caudales públicos

Tráfico de influencias

Delitos medioambientales

Fraudes y exacciones ilegales o negociaciones prohibidas a funcionarios

Omisión de un deber de socorro

Si quieres leer más noticias como 7 motivos que te permiten librarte de ser jurado popular, te recomendamos que entres en la categoría de Sociedad.