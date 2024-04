Trabajos

¿Mucho lío en el curro? Más de una cuarta parte de los trabajadores tiene pesadillas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Más de una cuarta parte de los trabajadores reconoce haber tenido pesadillas con el trabajo. Este es el dato que se extrae de una encuesta elaborada por Personio, compañía de software de recursos humanos, que revela, además, que el 28 % de los participantes admite pensar en su trabajo fuera de su jornada laboral.

Esta falta de desconexión y el estrés relacionado con el trabajo puede provocar determinados episodios de ansiedad y problemas de salud mental. Una situación a la que se suma la existencia de un grave estigma social. Los datos lo respaldan, puesto que, según la encuesta, el 20 % de los españoles ha decidido no coger una baja por salud mental porque considera que no se percibe igual que la baja médica por salud física.

Importancia de contar con un buen ambiente en el trabajo

La productividad en el entorno de trabajo depende en gran medida del entorno profesional y del ambiente en el que se desenvuelven los trabajadores, que en ocasiones puede repercutir en su bienestar y va más allá de su jornada laboral. Por ello, este es un tema que se ha puesto en la agenda política este año. En concreto, académicos especialistas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de diferentes universidades españolas han solicitado por carta a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tenga en cuenta los trastornos de salud mental vinculados al trabajo en los próximos ajustes de la ley.

De manera general, la comodidad y el confort en el entorno de trabajo no solo permite que la plantilla se sienta segura y respaldada, sino que también aumenta su productividad. Los datos de esta encuesta relevan que la mitad de los españoles afirma que serían más productivos si fueran más felices en su puesto de trabajo.

Pesadillas por estrés en el trabajo y problemas de salud mental

Los datos de la encuesta muestran que el 28 % de las mujeres y el 26 % de los hombres admiten tener pesadillas relacionadas con el trabajo. Mientras que el 28 % de los encuestados coinciden en que piensas en el trabajo fuera de su jornada laboral.

De estas cifras se desprende que es evidente que el estrés es un factor común para muchos empleados en España. Los datos muestran que el 35 % de los encuestados considera que esto tiene un efecto directo en su salud mental y el 27 % cree que le llega a afectar físicamente.

Por otra parte, los resultados también muestran una problemática y estigma latente en la sociedad. De los encuestados, algo menos de una quinta parte afirma haber decidido no coger la baja por motivos de salud mental, puesto que creen que no se percibe de la misma manera que la física. Un estigma y preocupación presente tanto en el 18 % de los hombres, como en el 19 % de las mujeres preguntadas. A menudo, explican, los empleados creen que si piden la baja por motivos de salud mental, no contarán con el apoyo de la empresa y pueden ser despedidos o menospreciados por sus compañeros o responsables.

Este contexto, la encuesta subraya la importancia de que las empresas pongan en marcha una serie de medidas que garanticen el desarrollo de un buen ambiente y entorno de trabajo. Los expertos de Personio explican que el departamento de Recursos Humanos tiene un papel clave a la hora de eliminar el estigma asociado a la baja laboral por motivos de salud mental. Abordar este problema implicará ofrecer una cultura de apoyo, junto con el apoyo y los recursos adecuados, una comunicación abierta y proporcionar horarios de trabajo flexibles.

Lo que piden los empleados para una mayor comodidad y confort en el trabajo

La encuesta pone de manifiesto que lo que más demandan sus empleados para valorar su permanencia y comodidad en una empresa son los siguientes aspectos:

Contar con un horario flexible es lo más importante con el 70 % de las respuestas

En torno a la mitad de los participantes, el 51 %, considera que mejorar la comunicación interna es fundamental.

La formación en liderazgo para gestionar equipos es otro de los aspectos que demanda el 51 % de los encuestados.

Además de estas, hay otras variables a tener en cuenta que varían en función del género y que son importantes para los empleados. Destaca la posibilidad de contar con un servicio externo de terapia que les permita resolver conflictos laborales. Un aspecto que demandan el 32 % de las mujeres y el 10 % de los hombres. La cuarta parte de las mujeres considera buena idea poner un buzón anónimo de sugerencias. Por último, el porcentaje de mujeres que optaron por la modalidad de teletrabajo es tres veces superior al de los hombres.