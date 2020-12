Trabajos

4.122 nuevas plazas de empleo público en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la oferta de empleo público de la comunidad para 2020, cuyos exámenes se harán en 2021. Se ofertan un total de 4.122 plazas distribuidas de la siguiente forma: 3.159 de nuevo ingreso y acceso libre y 963 de promoción interna.



Oferta empleo público CYL 2020

Las ofertas de empleo público para 2020 en la Junta de Castilla y León se distribuyen en cuatro áreas:

Administración General

De las 3.159 plazas de nuevo ingreso, un total de 597 están destinadas a la Administración General, de las cuales, 344 son para personal funcionario y 253 para personal laboral.

Educación

De las plazas de acceso libre, un total de 1.324 plazas son para la educación, en concreto, para los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios, que se subdividen en 772 plazas correspondientes a la tasa de reposición y 552 dirigidas a estabilización y carácter estatuario.

Sanidad

Por último, 1.238 plazas del total de las de nuevo ingreso se dedican al área sanitaria. Todo estos puestos se destinan exclusivamente a la tasa de reposición de efectivos.

Promoción interna

En cuanto a la promoción interna, las 963 plazas de empleo público se dividen en:

231 plazas en la Administración General de promoción interna de personal funcionarios . 150 plazas en la Administración General de personal laboral fijo. 582 plazas de Estatuarios para la promoción interna.



El Gobierno de Castilla y León dispone además de un apoyo adicional del 5% en personal dirigido a reforzar la tasa de reposición. Este apoyo de un cinco por ciento más de empleo público está destinado a aquellos ámbitos que necesiten un refuerzo de efectivos.

La Junta de Castilla y León va a cerrar en 2021 los procesos selectivos de 2017-2018 y tienen previsto convocar nuevos procesos selectivos durante el primer trimestre de 2021. De momento no hay fechas establecidas ni convocatorias abiertas para inscripciones ni fechas de exámenes.

En este artículo te dejamos toda la información disponible sobre las oposiciones y convocatorias de empleo público en Castilla y León hasta el momento.

Si quieres tener más información acerca de las nuevas convocatorias y bolsas de empleo disponibles, pincha en el siguiente enlace.

Si tienes alguna duda sobre los trámites que tienes que realizar o de otras cuestiones, en la página de la Junta de Castilla y León puedes enviar tus preguntas a través de un formulario habilitado.

Profesores

En la página web oficial del empleo público para docentes de Castilla y León aparecen todos los detalles sobre las convocatorias y oposiciones de cada ámbito. Las oposiciones a las que se puede optar en el ámbito de la docencia en esta comunidad son:

Secundaria y otros cuerpos

y otros cuerpos Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza y secundaria .

. Cuerpo de Maestros .

. Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

y Artes Escénicas. Cuerpo de Inspectores de educación.

A través de cada uno de los enlaces de la página oficial de educación de Castilla y León puedes consultar las nuevas convocatorias, plazos de solicitud y toda la información necesaria al respecto de esa oposición.

Además, si estás interesado, puedes acceder al temario de las oposiciones a docencia a través del siguiente enlace.

Personal sanitario

En la página web oficial del personal sanitario de Castilla y León, en el Sacyl, están disponibles las diferentes convocatorias de emplep público y los procesos selectivos.

En la actualidad no hay ninguna convocatoria nueva de empleo público pero a través de la página web sí se puede consultar el estado de procesos anteriores.

Administrativos

En el ámbito de la Administración General no hay ninguna convocatoria de oposiciones vigente pero sí aparece un listado con las últimas ofertas de empleo público.

Si quieres saber de forma específica cuántas plazas se ofertan en un puesto de empleo concreto en alguna de las áreas de Castilla y León, puedes consultar en este documento PDF publicado en el Bocyl.

