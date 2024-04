Ocio - Tecnología

10 páginas donde comprar vestidos de comunión baratos

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Estás buscando el vestido de comunión más especial y mágico para tu hija? Con flores y bordados, lazos, detalles, adornos y un sinfín de detalles que harán que tu hija se sienta una auténtica princesa. En esta guía puedes consultar una selección de páginas web donde puedes comprar vestidos para la primera comunión ya hechos y otros que se confeccionan a medida. En una amplia de horquilla de precios y con diseños adaptados a todos los gustos. Desde las versiones más clásicas y sencillas, hasta los modelos más modernos y rompedores.

¿Pero, dónde comprarlo y cómo encontrar el que mejor se adapte a las preferencias y gustos de las niñas? En esta guía puedes encontrar algunas tiendas que venden vestidos de comunión en una amplia horquilla de precios, desde los más baratos, que cuestan en torno a 200 euros, hasta otros que alcanzan hasta los 600 euros. Además, algunas de estas tiendas tienen una sección de outlet en las que puedes encontrar alguna ofertilla.

Mi vestido

Mi vestido es una de las tiendas especializadas en este tipo de ceremonias en la que puedes buscar el vestido de comunión perfecto para tu hija. La firma está especializada en ropa para esta ceremonia tanto para niños como para niñas. Incluso, cuentan con una línea de vestidos con volantes, para las más modernas. También tienen ropa de comunión para invitadas. Además de ropa, en esta página puedes encontrar otros complementos. Y, dentro de la web, hay una sección de outlet con los vestidos de últimas tallas a precios más económicos.

La pequeña Ángela

La pequeña Ángela es una página especializada en la venta de productos de ropa y accesorios de comunión y otros eventos similares, como bautizos y ceremonias infantiles. Cuenta en su catálogo con una amplia selección de vestidos de Primera Comunión disponibles en todos los estilos. Desde los más románticos, hasta los sencillos y las versiones más clásicas, pero sin dejar de lado a los modelos más modernos. En cuanto a los precios, hay una amplia variedad de posibilidades. La horquilla se sitúa entre los 200 y los 598 euros.

Además de los vestidos, en esta web hay posibilidad de comprar zapatos, coronas, complementos, cruces y todo tipo de accesorios para completar el look de las niñas.

Además del catálogo, hay una sección en la web específica de outlet de comunión de niño y de niña en la que los clientes pueden encontrar trajes de distintas firmas españolas a precios rebajados con un descuento de hasta el 50 % en el precio.

Deladosalasdoce

Deladosalasdoce es una firma gallega especializada en ropa infantil y, en concreto, en vestidos y ropa de comunión. Es una tienda que llama la atención por la amplia variedad de estilos que contiene en su catálogo. Puedes encontrar vestidos de primera comunión de color rosa o con grandes lazos que cubren parte de la zona de la espalda.

Aunque si te gusta algún vestido u otro artículo, debes ponerte en contacto con la tienda, puesto que en la web no se detalla el precio de estos artículos.

Chic&chic

Chic&chic no es una firma especializada solo en ropa de comunión, pero cuenta en su repertorio un amplio catálogo de vestidos para la ceremonia. La firma tiene un estilo de ropa variada, con vestidos clásicos y otros más modernos que incluyen capas, lazos y hasta versiones de ropa de comunión con pantalón y camisa para niña. Si compras por internet por un valor superior a 50 euros, no tienes que pagar gastos de envío.

Petritas

Petritas es una tienda especializada en vender vestidos de comunión y trajes para niño. En esta tienda no solamente puedes adquirir la prenda principal, sino que también puedes encontrar un amplio catálogo de complementos y zapatos para conseguir el look completo de tus hijos. La firma, exclusiva en moda infantil, tiene tiendas físicas distribuidas por toda España por si quieres ver los vestidos en primera persona. Además, si compras por Internet y el importe es superior a 100 euros, no cobran gastos de envío.

Topos y rayas

Topos y rayas es una página web especializada en la venta de vestidos de comunión. Explican que trabajan con marcas como Artesanía de la torre, Carmy, Marla o Mon Air. El catálogo de vestidos es bastante variado en cuanto a diseños y estilos.

Respecto al precio, en la web no se indica el coste de estos ejemplares, sino que en todos ellos invitan a los clientes a consultar el importe de manera personalizada para obtener un presupuesto. Hay variedad de tallas a elegir, desde los vestidos más pequeños para niñas de 7 años hasta los más grandes, para niñas de aproximadamente 16 años.

En cada uno de los anuncios de vestidos de comunión aparecen varias fotografías con el modelo, así como detalles y descripción acerca del vestido. En la web explican que se atienden con cita previa y que los trajes se efectúan a medida. Además del importe del vestido, el precio total se incrementa por los costes de envío asociados a la compra.

De oca a oca

De oca a oca es una marca que vende exclusivamente ropa y complementos para comunión, tanto para niño como para niña, y también realiza diseños a medida y trajes de arras. La tienda se caracteriza por poner a la venta no solamente los clásicos vestidos blancos, sino también por apostar por otros tonos como el rosa, malva y azules turquesas.

Quémono

Vestidos, zapatos y complementos. En Quémono puedes conseguir un estilismo completo para esta ceremonia. El estilo de la marca se caracteriza por ser sencillo y en todos los vestidos se incluye un lazo de color pastel para darle un estilo distintivo al diseño. Además, incluso cuenta en su catálogo con pantalones de comunión para niña. Al igual que en otras páginas, esta web tiene un outlet con prendas de comunión de últimas tallas a precios más económicos.

Teresa & Leticia

A diferencia de otras firmas que se incluyen en esta guía, Teresa & Leticia va más allá de la ropa de comunión. En esta tienda puedes encontrar tanto los vestidos de niño y de niña para la primera comunión, como otros para los y las invitadas, así como ropa formal infantil. Los vestidos de niña para la primera comunión tienen un estilo sencillo, sin mucha ornamentación, con toques de color de grandes lazos y en, general, de estilo sencillo. Esta es una tienda con más de 20 años de trayectoria en el sector que realiza piezas confeccionadas por encargo.

Baunda

Baunda es una tienda que cuenta en su catálogo una amplia colección de ropa y vestidos de fiesta, tanto para niñas como para adultos. En su página puedes ver tanto vestidos para la primera comunión, como de novia y de noche. Además de tener vestidos con una gran variedad de estilos, en Baunda puedes concertar una cita y probar el vestido de comunión a tu hija para asegurarte de que le queda perfecto.