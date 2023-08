Vivienda

Alquileres

¿Puedo alquilar mi plaza de garaje si no la uso?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Puedo alquilar mi plaza de garaje a una persona que no viva en la comunidad si yo no la uso? Que un piso se venda con plaza de garaje incluida es una característica a tener en cuenta que supone, en muchas ocasiones, un gran valor añadido. Pero no siempre, puesto que hay propietarios de viviendas que no las necesitan o no las usan. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Es posible sacar un rendimiento económico a este aparcamiento mediante el alquiler? Es habitual que estos propietarios se pregunten si pueden alquilar las plazas de garaje a otras personas que no vivan en la comunidad. ¿Pero, es legal? ¿Qué dice la normativa?

Dónde consultar si es legal alquilar la plaza de garaje de mi comunidad

Los propietarios que se encuentren en esta situación y quieran saber si pueden o no alquilar su plaza de garaje para sacarles un rendimiento económico, tienen que consultar tres grandes fuentes para verificarlo:

Por un lado, hay que consultar la normativa específica de la Ley de Propiedad Horizontal , que es la específica que regula los alquileres de viviendas y edificios de comunidades.

, que es la específica que regula los alquileres de viviendas y edificios de comunidades. Por otra parte, el propietario debe dirigirse hacia los estatutos de cada comunidad , puesto que es la normativa específica que establece que se puede hacer y qué no a nivel particular en una comunidad de vecinos específica.

, puesto que es la normativa específica que establece que se puede hacer y qué no a nivel particular en una comunidad de vecinos específica. Por último y, de manera adicional a estos dos documentos, es fundamental consultar esta decisión con la junta específica de la comunidad y con el presidente de la misma para evitar futuros conflictos.

Qué dice la ley sobre la posibilidad de alquilar plazas de garaje a personas que no viven en el edificio

La regulación específica acerca del uso y disposición de plazas de garaje, así como de otros elementos comunes de las comunidades de vecinos, está sujeta a la Ley de Propiedad Horizontal. En concreto, esta normativa no especifica prohibición o regulación específica acerca de la posibilidad de alquilar una plaza de garaje. Motivo por el que, de manera general, lo que se desprende de esta normativa es que los propietarios sí podrían alquilar su plaza de garaje a cualquier persona, aunque no sea residente de la comunidad.

¿Los estatutos de la comunidad pueden prohibir el alquiler de plazas de garaje?

Sí. Aunque la legislación estatal no prohíba el alquiler, los estatutos sí que pueden hacerlo. Por ello, es fundamental acudir a este documento para verificar si es posible o no alquiler la plaza de garaje.

De forma específica, en los estatutos pueden existir restricciones y cláusulas prohibitivas relacionadas con el uso o alquiler de plazas de garaje ubicadas en la propia comunidad. Por poner algunos ejemplos, las comunidades pueden exigir que solamente los propietarios de las viviendas del edificio puedan hacer uso de las zonas comunes y plazas de garaje privadas, así como otras condiciones.

¿Y si no se prohíbe el alquiler en los estatutos?

Para evitar futuros problemas con los vecinos, nada mejor que consultar esta posibilidad con el presidente de la comunidad y el resto de la junta directiva para asegurarse de que está permitido. Y, en caso de ser necesario, someter la decisión a votación por junta vecinal.

Si quieres leer más noticias como ¿Puedo alquilar mi plaza de garaje si no la uso?, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.