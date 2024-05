Vivienda

¿Puedo podar el árbol de mi vecino si sus ramas invaden mi jardín?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Vivir en una casa unifamiliar, tipo chalet, no libra a los propietarios de los posibles problemas vecinales. Porque aunque estos suelen asociarse más a las comunidades de edificios de pisos, existen determinadas situaciones que provocan conflictos entre los vecinos de urbanizaciones de casas individuales. Uno de ellos tiene que ver con las flores, árboles y otras plantaciones de los jardines. ¿Qué puedo hacer si las ramas de las plantas de mi vecino invaden mi terreno?

Puede que el hecho de que asomen algunas ramas hacia tu jardín no te importe. O puede que sí, puesto que las consecuencias de que las ramas de las plantas del vecino se cuelen en otra vivienda van más allá que la reducción del espacio o de la decoración que crean en esa zona. En ocasiones quitan luz y, dependiendo del ejemplar de la planta, dejan restos de suciedad, ramas y hojas esparcidas por el terreno. No obstante, y a pesar de ello, el vecino afectado no puede tomarse la justicia por su mano ni actuar sin consentimiento, aunque estemos hablando de una zona del terreno de su propiedad.

Qué dice la ley sobre las ramas y plantaciones que invaden los patios de los vecinos

Lo primero a tener en cuenta es que es el Código Civil la norma donde se establece la distancia mínima que hay que dejar entre las plantas de un jardín y la casa del vecino. El artículo 591 señala que este es un dato que aparece detallado y puede variar según lo contenido en las ordenanzas municipales de cada localidad.

En el caso de que la normativa local no especifique nada al respecto, las plantas deben colocarse, como máximo, a una distancia de dos metros si la plantación es de árboles altos. O de 50 centímetros si es de arbustos o ejemplares bajos o pequeños.

El artículo concluye, además, que todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.

Por tanto, antes de nada, lo primero es informarte acerca de este aspecto y ver si tu vecino ha respetado esta distancia mínima. En el caso de no ser así, hablar con él para que las quite o llegar a un acuerdo común. Por otra parte, si la planta en cuestión que traspasa a tu jardín está colocada a la distancia que marca la ley, los pasos a seguir son diferentes.

¿Puedo cortar las ramas de mi vecino que sobrepasan a mi casa?

No sin permiso. El artículo 592 señala que si las ramas invaden la casa del vecino, el dueño de esta propiedad afectada tiene derecho a reclamar que se corten ese tramo. Y señala que, si fueran las raíces de los árboles los que se extienden en suelo de otro, el dueño del suelo podrá cortarlas por sí mismo.

No obstante, es importante tener en cuenta un matiz que se desprende de este artículo porque aunque el propietario de la vivienda afectada tenga derecho a pedir que se corten las ramas que traspasan a su vivienda, no puede hacerlo por cuenta propia sin permiso expreso.

Esto significa que el afectado debe hablar con su vecino para pedir que corte la parte que traspasa a su vivienda. Solo en el caso de contar con el permiso del vecino dueño de la planta, el afectado podría cortarlas por sí mismo.

En el caso de que el vecino de la planta o árboles se niegue a cortar este tramo de planta, cabe posibilidad de llevar el asunto a los tribunales y demandarle por ello.