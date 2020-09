Qué es el IBAN o el BIC y el SWIFT

Vivienda

Familiarizarse con los términos bancarios a veces puede ser demasiado complicado. Por eso, conviene tener claro conceptos básicos como qué es el IBAN, puesto que se manejan a diario. ¡Toma nota!

Qué es el IBAN

El código IBAN (International Bank Account Number) es un código bancario que identifica cada cuenta corriente de manera única en la zona de pago en euros, es decir, 34 países (entre ellos los 28 países que forman la Unión Europea).

Código IBAN: cómo se forma

El código IBAN está formado por cuatro caracteres iniciales más el número de cuenta en concreto. Se puede calcular IBAN de la siguiente manera:

– Cuatro caracteres iniciales: 2 dígitos del código del país + 2 dígitos del código de control. Ejemplo: ES21 (ES de España y 21 como código de control) – Número de cuenta: código del banco + código de la sucursal + dos dígitos de control + 10 dígitos del código de la cuenta del cliente. En total, 20 números.

El código IBAN España por tanto, está formado por 24 dígitos (ES + 22 números).

¿Cómo saber el IBAN de mi banco?

Si te han pedido el IBAN del banco para cualquier operación financiera, o incluso en tu nuevo trabajo para realizarte los ingresos de la nómina y no sabes cómo hacerlo, te explicamos cómo saber el IBAN de tu banco de una forma rápida y sencilla.

Antiguamente se utilizaba el CCC que es el identificador de cuentas corrientes para todo tipo de operaciones financieras, sin embargo, en la actualidad nos van a pedir siempre el IBAN.

Para saber el IBAN de tu banco la forma más sencilla es entrar en la aplicación de tu banco y si buscas la información completa de tu cuenta, te aparecerá el número entero con el IBAN incluido al principio.

Aunque si no tienes la aplicación de tu banco o no sabes usarla, puedes dirigirte a las oficinas de tu banco y solicitar el IBAN. Se trata de un trámite gratuito que te darán en el momento.

Existe una tercera vía para averiguar el IBAN desde casa puesto que existen diferentes páginas webs específicas que permiten averiguar el IBAN del banco de forma online si introduces el número de tu cuenta corriente.

Una vez entendido qué es el IBAN, hay que saber que este código no sirve para realizar operaciones bancarias en todo el mundo. Únicamente permite las transacciones entre países cuyo medio de pago sea el euro, lo que se conoce cómo la zona SEPA (Single Euro Payments Area).

Para pagos o transferencias internacionales fuera de esta área, el código IBAN es insuficiente. Se necesita disponer del código BIC o SWIFT.

Qué es el código BIC/SWIFT

SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una cooperativa de sociedades financieras que actualmente supera los 9.000 miembros a nivel mundial. Esta cooperativa tiene un código del mismo nombre que ofrece un servicio de mensajería cifrada para hacer transferencias a nivel internacional.

En otras palabras, SWIFT establece los códigos bancarios que se necesitan para realizar o recibir una transferencia internacional.

El código SWIFT, también llamado código BIC, es un mensaje cifrado que emite el banco emisor al beneficiario de la transferencia. Incluye información en detalle sobre cómo va a recibir los fondos: fechas, divisas… No solo es la única manera de hacer una transferencia internacional, sino que también proporciona seguridad, información y control al receptor.

Código BIC/SWIFT: cómo se forma

El código BIC/SWIFT puede constar de ocho o de once caracteres:

– Ocho caracteres: Incluye información de la entidad, del país y de la localidad de destino. Por ejemplo, el BIC de ocho caracteres del BBVA es: BBVAESMM (ES de España y MM de Madrid).

– Once caracteres: Además de los caracteres anteriores, incluye tres últimos dígitos que hacen referencia a la información de la sucursal. Si no se incluyen estos datos, se entiende que la sucursal de destino es la principal de la entidad. En este caso, el BIC del BBVA es: BBVAESMM000.

¿Cómo saber el BIC de mi banco?

Existen diferentes métodos para poder saber cuál es el BIC de tu banco, aunque el más sencillo es acudir directamente a la sucursal de tu entidad bancaria y consultarlo. Al igual que sucede con el IBAN, es un trámite gratuito e inmediato puesto que te facilitarán los datos en ese mismo momento.

Si lo que necesitas saber es el código BIC o Swift de una persona con la que vas a hacer una transacción entonces deberás dirigirte a la sucursal del banco de esa persona y solicitar el BIC de esa entidad.

Aunque puedes consultarlo de forma presencial, también puedes consultar el BIC a través de la aplicación de tu banco.

Además existen herramientas en Internet con las que poder consultar el BIC o el SWIFT de tu banco sin levantarte del sofá.

