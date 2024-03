Ocio - Tecnología

Qué es el ‘mewing’: la viral tendencia en TikTok que promete definir y marcar la mandíbula

Jessica Pascual

Transformar la estructura de la mandíbula sin cirugía con el objetivo de definirla y tenerla más marcada. Esto es lo que promete conseguir la nueva tendencia que se ha vuelto viral en TikTok y que recibe el nombre de ‘mewing’. Es una técnica que consiste en realizar determinados ejercicios con la lengua y colocarla en determinadas posiciones con el objetivo de afinar la mandíbula. ¿Pero, qué hay de cierto en esta nueva y popular tendencia? ¿Existe algún riesgo asociado a esta práctica?

No existen estudios científicos que respalden que la técnica del ‘mewing’ tenga efectos probados en la modificación de la estructura de la mandíbula, pero sí que existen evidencias de que esta práctica puede provocar daños y generar riesgos en la salud bucodental.

Qué es el ‘mewing’ y en qué consiste esta nueva técnica viral

El ‘mewing’ es un término que hace referencia a una serie de ejercicios que se han vuelto virales en TikTok y que prometen definir la mandíbula y marcar su contorno.

Es una nueva tendencia de belleza que se ha popularizado bajo la creencia de que quienes lo practican van a poder cambiar la forma de la mandíbula para que sea más prominente, definida y marcada, en el caso de los hombres. Un ejercicio que, para las mujeres, promete reducir la papada sin cirugía para lucir unas facciones perfectas.

¿Pero, en qué consiste esta tendencia viral? ¿Cómo se hace? La técnica del ‘mewing’ consiste en hacer una serie de ejercicios con la lengua, en concreto, en dejarla en una determinada posición durante la mayor parte del tiempo. Para realizarlo, según cuentan usuarios particulares en TikTok, hay que apoyar la lengua a lo largo del paladar sin que esta toque los dientes. Y mantener los labios y dientes suavemente cerrados.

Además, esta técnica se acompaña de un gesto que se ha popularizado en TikTok y que seguro has visto en alguna ocasión. Antes de colocar la lengua para marcar la mandíbula, el usuario hace un gesto en el que primero manda callar al resto, al ponerse un dedo en la boca y, a continuación, se señala la línea de la mandíbula.

No existe ningún respaldo científico, pero sí que hay un sinfín de vídeos virales en TikTok de personas tanto anónimas como de famosos que se han sumado a esta nueva tendencia viral. Desde Pablo Motos, hasta Iker Casillas y Fernando Alonso.

De dónde viene la tendencia viral ‘mewing’

Esta no es una tendencia nueva, sino que para conocer su origen hay que remontarse hasta los años 70. Su nombre viene de su creador, el ortodoncista británico John Mew, que junto a su hijo, propuso como método de trabajo la realización de ejercicios faciales para modificar la estructura de los huesos de la cara.

Este nuevo método de estudio se convirtió en una serie de teorías que no terminaron de convencer a la comunidad odontológica, que no ha respaldado esta técnica en ningún momento.

Los peligros de practicar ‘mewing’ según los expertos

Hay numerosos estudios que remarcan los riesgos asociados a esta práctica como método para conseguir una mejor estética facial, tal y como ya contamos los peligros de hacer ejercicios para marcar mandíbula. En concreto, la Asociación Americana de Ortodoncistas establece que, entre los principales inconvenientes asociados a este ejercicio, se encuentran los de alterar la alineación de los dientes, empeorar problemas de mordida o del habla.

Los expertos de esta entidad no respaldan que esta técnica pueda modificar la mandíbula y explican que “cambiar la posición de la lengua no es suficiente para corregir mágicamente los dientes desalineados o remodelar la línea de la mandíbula y evitar un tratamiento de ortodoncia”.

A lo que añaden que la reestructuración facial no puede lograrse fácilmente cambiando la posición de reposo de la lengua. Por el contrario, insisten en que es un proceso complejo que implica mover los huesos de la mandíbula, los huesos faciales y los tejidos blandos.

En la misma línea se pronuncian otros estudios, como ‘Mewing: ¿La alternativa de las redes sociales a la cirugía ortognática‘, publicado en la Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Un informe en el que se explica que aunque los seguidores de esta práctica afirman que el ‘mewing’ puede mejorar la estética facial, además de resolver problemas de apnea del sueño, problemas relacionados con la respiración y hasta patología del habla, no hay evidencias científicas de ello. En concreto, insisten en que “es necesario concienciar al público de que no se basa en evidencia científica sólida que la convierta en un tratamiento alternativo viable a la cirugía ortognática“.

