Qué es Sora, la Inteligencia Artificial de OpenAI para crear vídeos a partir de texto

NOTICIA de Cristian Pinto

La revolución de la IA no cesa. OpenAI, la empresa de ChatGPT y DALL-E ha dado un paso más en la generación de contenido mediante IA. La compañía ha sorprendido a todo el mundo con Sora, un modelo de inteligencia artificial que es capaz de generar vídeos a partir de texto. Y los resultados son sorprendentes. Con los prompts adecuados Sora es capaz de generar un vídeo completamente original de hasta 60 segundos de duración.

En esta información te mostramos algunos ejemplos de todo lo que es capaz de hacer Sora, la IA de OpenAI que ha revolucionado la creación de vídeos.

Características de la IA de Sora

Como hemos mencionado anteriormente, Sora es capaz de generar vídeos altamente realistas a partir de textos. Lo hace usando técnicas de aprendizaje profundo y redes neuronales. Ya existían algunos modelos de generador de vídeos antes del de OpenAI, pero ninguno ha sido capaz de ofrecer el realismo de Sora.

En concreto, Sora puede generar videos de cualquier resolución y relación de aspecto, incluso hasta 1080p. Una de sus funciones más especiales es la capacidad de poder generar vídeos en mundos virtuales totalmente nuevos y originales. Esta función abre un amplio abanico de posibilidades a la creación de videojuegos y experiencias de Realidad Virtual.

Sora también es capaz de realizar tareas de edición de imágenes y videos, como crear bucles, extender videos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y cambiar el fondo de un video ya existente.

Cómo funciona Sora

Introducing Sora, our text-to-video model. Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Al igual que DALL-E de OpenAI, Sora funciona con lo que se conoce como modelo de difusión. Esto consiste en generar a partir de IA un vídeo o imagen que da la sensación de ‘ruido estático’, pero que poco a poco se va transformando en un vídeo original a lo largo de varios fotogramas.

Eso sí, según OpenAI, Sora no es perfecta y aún tiene puntos débiles. Por ejemplo, es posible que tenga problemas a la hora de simular con precisión la física de una escena compleja, sobre todo al confundir la naturaleza de la causa y el efecto. Por ejemplo, si una persona arranca un pedazo de papel, es posible que el papel siga intacto a pesar de que una parte ha sido rota. Otro problema es que puede llegar a confundir la izquierda y la derecha.

Cuándo llegará Sora a todo el público

Por el momento, Sora está en fase de prueba y solo lo pueden usar investigadores de OpenAI. Por lo tanto, está limitado a pruebas de laboratorio hasta que logren tomar las medidas de seguridad necesarias para los usuarios.

No obstante, OpenAI ha confirmado que que Sora se acabará incorporando al catálogo de productos de la empresa, pero todavía no ha dado ninguna fecha concreta.

Ejemplos de vídeos creados por Sora

Open AI ha publicado en la red social X una serie de ejemplos de lo que Sora es capaz de hacer. Sin duda, los resultados han dejado sin palabras a todos los usuarios.

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

