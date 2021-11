Sabías Que...

Quién puede presentar una queja al Defensor del Pueblo y cómo hacerlo

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has oído hablar alguna vez del Defensor del Pueblo? Se trata de un organismo al que puede dirigirse cualquier ciudadano español o extranjero y que tiene como finalidad velar por el respeto de los derechos que se recogen en el Título I de la Constitución.

En el Defensor del pueblo puedes hacer dos tipos de gestiones, o bien consultar una queja o presentarla directamente. A continuación explicamos todo lo que necesitas saber para presentar una queja.

¿Quién puede reclamar?

Todos los ciudadanos ya sean españoles o extranjeros pueden presentar una queja al Defensor del Pueblo. Se trata de un trámite gratuito.

Cómo presentar una queja

Si quieres poner una reclamación, puedes hacerlo a través de la siguiente página. En ella además puedes ver diferentes ejemplos de quejas ya hechos. Los pasos a seguir para hacerlo son muy sencillos.

Tal y como especifican en la página, tienes que describir de una forma clara y sencilla el problema que consideres que has tenido con la Administración pública. Tienes disponibles 4.000 caracteres para exponer tu problema.

El siguiente paso es opcional. Existe la posibilidad de adjuntar documentación relacionada con el problema que hayas tenido. En la página puedes adjuntar hasta 20 megas. Desde la propia página del Defensor del Pueblo te sugieren que guardes lo que llevas hecho de la queja para que o se pierda.

Además, si estás formulando una reclamación y tienes que irte o dejarlo, puedes guardar lo que llevas hecho y continuarlo en otro momento. Para retomar tendrás que introducir el correo electrónico y la contraseña que te enviaron en el momento en el que guardaste la reclamación.

Otra opción para presentarla es rellenando el siguiente formulario y enviándolo a través de las diferentes vías:

Vías

Puedes exponer una queja a través de las siguientes vías:

Por Internet del método descrito en apartados anteriores. A través de la dirección de correo electrónico que aparece en su página: registro@defensordelpueblo.es O de forma presencial en la sala de atención al ciudadano de su sede de la calle Zurbano nº 42 de Madrid. Por fax al +34 91 308 11 58. Por correo ordinario a la Oficina del Defensor del Pueblo Calle Zurbano número 42 en Madrid.

Existe un teléfono de atención gratuito para las llamadas desde España 900 101 025.

Si llamas desde el extranjero marca +34 914326291.

Horario de atención al público: De lunes a jueves de 9 a 14 y de 15 a 18 y los Viernes de 9 a 2 y de 16 a 18. Excepto las tardes del mes de agosto.

¿Cuál es su función?

Este organismo es el encargado de estudiar todas las quejas que recibe. Tras analizar cada caso responden al solicitante sobre la posibilidad o no de ayudarle con su problema.

Otros organismos

A nivel autonómico también es posible quejarse ante el Defensor del Pueblo:

En el País Vasco en este enlace.

En Cataluña.

En Galicia en el organismo El Valedor do Pobo.

En Andalucía.

En Valencia en el Síndic de Greuges.

En Aragón.

En Canarias.

En Navarra.

En Castilla y León.

