Quién puede votar en las elecciones generales del 23J

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Qué ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones generales del 23 de julio? La legislación española establece que pueden votar en cualquiera de las convocatorias electorales todas las personas que se ajusten a una serie de requisitos contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En todos los casos que se detallan en esta información, además de mediante el voto presencial, todos estos electores pueden ejercer su derecho a sufragio mediante el voto por correo.

Qué ciudadanos pueden votar en las elecciones

La LOREG establece en su artículo segundo qué personas tienen derecho a voto o sufragio activo en España. En concreto, se establecen los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para poder votar:

Ser español

Personas mayores de edad que tengan los 18 años cumplidos el día de la convocatoria electoral

Deben estar inscritos en el censo electoral

Pueden ejercer el derecho a voto todas las personas que se ajusten a los requisitos detallados, vivan en el extranjero o en España.

Quiénes no pueden votar en las elecciones

Por su parte, la normativa española contempla que no pueden ejercer su derecho las personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial firme con una pena de privación del derecho de sufragio.

Esta es una situación, que tal y como explica la LOREG, se aplica durante el tiempo de su cumplimiento. Es decir, que si una persona es condenada con la privación del derecho a sufragio de forma temporal, cuando este periodo termine, podrá volver a votar en las siguientes elecciones que se realicen.

¿Los extranjeros tienen derecho a voto?

La LOREG establece que las personas extranjeras que residen en España solamente tienen derecho a votar en las elecciones generales si tienen la nacionalidad española y están inscritos en el censo electoral correspondiente. Por el contrario, si no han conseguido la nacionalidad porque no llevan mucho tiempo viviendo en el país, no pueden ejercer el derecho a voto.

¿Estoy obligado a votar?

Por otra parte, la posibilidad de votar en cualquiera de las convocatorias electorales es un acto voluntario, puesto que en España no es obligatorio votar, sino que se trata de un derecho. Motivo por el que pueden surgir dudas acerca de qué pasa si no voto en unas elecciones, pero la realidad es que no pasa nada porque es algo voluntario.

