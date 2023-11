Ocio - Tecnología

Spotify Wrapped 2023: cómo saber la música que más se ha escuchado en el último año

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si eres un usuario de Spotify, debes saber que ya ha llegado uno de los momentos del año más esperados: el Spotify Wrapped 2023. ¿Aún no sabes que es esto? El Wrapped es el resumen musical personalizado de cada usuario de Spotify. En el Wrapped aparecen estadísticas relacionadas con todas las escuchas que ha realizado una persona en la plataforma de Spotify en el último año.

Si quieres saber cuál ha sido la canción que más has reproducido, el artista más escuchado o los minutos totales de reproducción en el 2023, te explicamos detalladamente como consultar el Spotify Wrapped 2023. Y, si no tienes aún Spotify de pago, puedes consultar cómo tener Spotify Premium gratis durante 3 meses.

Qué es el Spotify Wrapped 2023

Esto del Spotify Wrapped probablemente te suene a chino, porque es más conocido como el resumen musical de Spotify en el último año. Seguramente hayas visto en redes sociales que los usuarios comparten las estadísticas de la música que han consumido en el último año.

El Wrapped ofrece un resumen personalizado de lo que más has escuchado este año. Además, puedes compartir las estadísticas con tus amigos para comparar los gustos musicales de cada uno.

Si tienes una cuenta de Spotify Premium, te explicamos detalladamente como puedes consultar tu Spotify Wrapped 2023 y saber cuál ha sido la canción que has reproducido más veces este año. Además, si eres Premium, también puedes descargar canciones de Spotify.

Cómo consultar el resumen musical en Spotify

Antes de nada, debes saber que esta función solo está disponible para los usuarios que tienen Spotify Premium, tanto en Android como en iOS.

Para consultarlo, solo tienes que abrir la app de Spotify en tu dispositivo e iniciar sesión con tu cuenta Premium.

En la pantalla principal, encontrarás un banner colorido en el que pone el mensaje ‘Ya está aquí tu Wrapped 2023’. Si este banner no aparece, fíjate en la parte superior derecha de la pantalla, dónde hay un apartado en el que pone ‘Wrapped’.

Al pinchar sobre el banner o el botón, dará comienzo tu resumen anual de Spotify. Aparecerán una serie de diapositivas, similares a las historias de Instagram, en las que aparecen reflejadas las estadísticas personales de cada usuario.

Puedes compartir en redes sociales los resultados de minutos totales escuchados, canción más reproducida, el top 5 canciones más escuchadas, el top 5 artistas más escuchados y los 5 géneros que más consumes.

Al terminar el resumen anual de Spotify, podrás guardar en tu biblioteca una playlist totalmente personalizada con las 100 canciones que más has escuchado en el 2023.

Cómo ver Wrapped Spotify hackeado

Si tienes la versión pirata de Spotify instalada en tu dispositivo, debes saber que no podrás consultar el Wrapped de Spotify 2023. Los usuarios de Android que han descargado Spotify desde una APK, es decir, desde un lugar no oficial en vez desde Google Play Store. Si quieres consultar el Spotify Wrapped tendrás que borrar la APK pirata de tu dispositivo e instalar la versión oficial de la app. Ojo, si no tienes una cuenta Premium no podrás descubrir tu Wrapped 2023. Por lo tanto, aunque descargues la versión gratuita con anuncios de Spotify, no vas a poder ver el resumen musical del último año.

Novedades del Spotify Wrapped 2023

Este año se han introducido algunas novedades.

Se han añadido nuevas historias con más datos estadísticos. Por ejemplo, ahora puedes consultar la canción que más has escuchado en cada mes del año.

En la pantalla de inicio de Spotify, se ha añadido un apartado en el que se vende merchandising de los artistas que más has escuchado.

Este año podrás crear una ‘ playlist fusión ‘ con tus amigos. Es decir, puedes crear con un amigo una playlist compartida con las canciones que más hayáis escuchado este año.

‘ con tus amigos. Es decir, puedes crear una playlist compartida con las canciones que más hayáis escuchado este año. Justo antes de terminar las diapositivas del Wrapped 2023, aparece un vídeo del artista que más has reproducido en el último año mandando un saludo a sus oyentes de Spotify.

