Trabajos

Trabajadores y Jefes

¿Sufres ‘boreout’? Cómo saber si tu trabajo te aburre

NOTICIA de de Javi Navarro

Los empleados que sufren boreout se debe a la monotonía y a la falta de retos en el entorno laboral. Es un tema serio, puesto que puede llegar a tener consecuencias negativas para la salud mental del empleado. Y no hay que confundir con el burnout, o síndrome del trabajador quemado. Las personas que padecen este síndrome de boreout sienten que no son útiles y creen que sus tareas son demasiado monótonas y aburridas, lo que les provoca una sensación constante de aburrimiento, fatiga mental, irritabilidad o incluso ansiedad y depresión.

Realizar tareas poco estimulantes, la escasez de oportunidades de promoción interna o no participar de forma activa en la compañía, así como estar muy cualificado para el puesto y no recibir reconocimiento laboral son las principales causas que pueden desencadenar en boreout.

Qué es el síndrome de ‘boreout’

Este síndrome se caracteriza por el aburrimiento y la falta de motivación crónica entre los empleados y, al mismo tiempo, por un estrés generalizado. Al igual que el burnout está entre los principales problemas que se plantean dentro de las empresas, ya que afecta de manera notable al bienestar de los trabajadores, el boreout surge de la monotonía y la falta de desafíos y puede llegar a tener consecuencias significativas para la salud física y mental del empleado.

El término boreout proviene de la palabra inglesa ‘boredom’ —que significa aburrimiento— y se trata de un cuadro de desmotivación laboral profunda y continuada que se manifiesta en un cuadro de hastío y desinterés por parte del trabajador. Las personas que padecen el síndrome de boreout sienten que no son útiles porque sus tareas son demasiado monótonas, tediosas o que no se corresponden con sus capacidades, bien sea porque tienen muchas o, por el contrario, por no tener ninguna tarea que hacer.

Esto provoca, o bien que hagan su trabajo con mucha facilidad y se aburran porque les sobra tiempo durante la jornada laboral, o que se sientan menospreciados y tengan la sensación de que nunca podrán desempeñar trabajos de gran responsabilidad.

En ambos casos, este aburrimiento extremo desemboca en síntomas como la sensación constante de fatiga mental, irritabilidad, falta de concentración, aislamiento social o una fuerte indiferencia ante las tareas dentro de la empresa, un bajo estado de ánimo que puede generalizarse y afectar, incluso, al terreno personal.

“Aunque solemos asociar el aburrimiento con el descanso, no siempre es así. En este contexto, el aburrimiento genera inquietud y ansiedad debido a la sensación de que el tiempo no avanza y, sobre todo, de no ser productivos y procrastinar. De la misma manera, una persona que trabaja desde la desmotivación, y la falta de estimulación intelectual, no hará sus tareas profesionales de la misma manera que cuando está motivado y siente que pertenece a la empresa. Trabajar el propósito de lo que hacemos y una comunicación adecuada para que todos veamos el impacto de nuestro trabajo diario es fundamental para crear entornos laborales positivos”, señala Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España.

Por tanto, las principales causas del síndrome de boreout son las siguientes:

Tareas poco estimulantes o monótonas

Los empleados que no realizan un esfuerzo intelectual significativo en su trabajo, o repiten las mismas tareas sin desarrollar nuevas habilidades, pueden sentirse desmotivados y que su aportación es poco relevante. Para combatirlo, se recomienda asignar a los empleados diferentes tareas que les supongan retos distintos y nuevas oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente. Estas acciones no solo ayudarán a mantener el dinamismo dentro de la empresa, sino que hará que los trabajadores estén motivados y sientan que se les valora por lo que son y no solo por cuánto producen.

Ausencia de oportunidades de promoción interna

La sensación de estancamiento laboral es una situación que muchas veces deriva en una falta de interés y desmotivación general por el trabajo realizado. Para evitarlo, las empresas pueden ofrecer cursos, talleres o programas de mentoría para ayudar a los empleados a crecer dentro de la compañía, a explorar nuevas áreas para ver en cuál se sienten más cómodos, y mejorar el compromiso con su trabajo diario.

Falta de participación, o implicación, activa

Aquellas compañías que fomentan una cultura de apoyo y comunicación abierta entre sus equipos consiguen mayor compromiso y satisfacción por parte de los empleados con sus responsabilidades al sentirse parte de un todo. Esto facilitará, a su vez, que se sienten capacitados para enfrentar las tareas, proponer nuevas ideas y construir relaciones más sólidas con el resto de compañeros.

Escaso reconocimiento laboral

La falta de reconocimiento puede generar desmotivación y desgaste en los empleados y una disminución en su productividad, lo que contribuye a generar estrés y agotamiento. Los empleados pueden sentir que no importa cuánto se esfuercen, puesto que nunca recibirán el reconocimiento que se merecen. Esto puede llevar a una sensación de desesperanza y desgaste emocional que acabe por afectar negativamente a su salud mental. Para que los empleados mantengan la motivación, y el compromiso, deben sentir que desempeñan un trabajo de valor, y que contribuyen con su aportación a los objetivos globales de la compañía.

Sobre cualificación en el trabajo

Disponer de personal altamente capacitado puede verse como una ventaja para las empresas y a que es más productivo. Sin embargo, si los empleados sienten que están más preparados de lo que su puesto requiere, puede que experimenten frustración o que entren en conflicto con compañeros del equipo que no estén tan cualificados. Ofrecerles mayor autonomía para demostrar la confianza depositada en este tipo de perfiles, o aprovechar sus habilidades complementarias para innovar en proyectos atípicos, podrían ser dos de las estrategias para retener este talento.