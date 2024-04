Ocio - Tecnología

Survival Zombie celebra 400 ediciones con este Scape Room de terror a solo 1 hora de Madrid

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Te gustaría vivir un apocalipsis zombi como si estuvieras en un videojuego? Esto es lo que ofrece Survival Zombie, un juego real que ofrece una experiencia inmersiva en mitad de la noche. Este evento lleva 12 años en activo y el próximo 20 de abril celebra su edición número 400 en Mondéjar, un pueblo de Guadalajara a tan solo una hora de Madrid. En esta información te explicamos cómo comprar entradas para vivir esta experiencia apocalíptica durante 6 horas y en mitad de la madrugada.

Qué es Survival Zombie

Survival Zombie es un juego que simula una invasión zombi y en la que los participantes deben sobrevivir. El funcionamiento de este Scape Room gigante es sencillo: hay una horda de zombis en la ciudad y todos los habitantes deben huir para no ser infectados. La ambientación y escenografía recuerda a las series y películas más famosas de zombis, como The Walking Dead o Guerra Mundial Z. Los intérpretes de los zombis son actores profesionales que tienen como objetivo contagiar a los participantes y eliminarlos del juego.

Los jugadores zombis no van corriendo, por lo que se centran más en la interpretación de su papel que en eliminar jugadores rápidamente. Además, no existe ningún premio para el último superviviente que logre abandonar la ciudad, sino que el propósito de este juego es disfrutar de la experiencia. Por ello, no te preocupes si te eliminan el primero, no es un evento competitivo, podrás seguir jugando como zombi contagiado y puedes abandonar cuando estés demasiado fatigado, pues el evento tiene una duración máxima de 6 horas.

Cómo comprar entradas

El próximo sábado 20 de abril, en el municipio de Mondéjar (Guadalajara) tendrá lugar la celebración de la edición número 400. Desde las 23:00 horas del sábado hasta las 05:00 horas de la madrugada del domingo, este municipio alcarreño se convertirá en una invasión zombi, al igual que sucedió por primera vez en 2012 en la primera edición de Survival Zombie. Si no puedes acudir a este evento, no te preocupes, en la web de Survival Zombie puedes consultar otros eventos que se celebrarán próximamente en otros municipios de toda España.

No obstante, aún quedan entradas disponibles para la 400ª edición de Survival Zombie. Estos son los pasos para adquirir una:

En primer lugar, acude la web de Survival Zombie y selecciona el evento Mondéjar 400 u otro al que estés interesado acudir.

Una vez dentro, puedes leer la descripción del evento y, al final de la página encontrarás el botón ‘Comprar entradas’ . Pincha sobre él.

. Pincha sobre él. A continuación, aparecerá la fecha, ubicación y precio del evento. Desde 19,90 euros podrás comprar tu entrada.

Antes de comprar la entrada, identifícate con tu nombre, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, ciudad de residencia y código postal.

Por último, elige si quieres jugar como superviviente (39,90 euros la entrada) o como zombi (19,90 euros) y realiza el pago.

Normas del evento