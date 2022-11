Coches

Un concesionario puede rebajarte un 15 % más el precio que hayas negociado

El que no llora, no mama. Actualmente, los concesionarios venden menos coches, pero con mayor beneficio en cada operación. Y, los compradores, que no conocemos todas las artimañas que hacen para evitar ajustar el precio y ofrecernos un precio justo aun dando beneficios al concesionario, acabamos pagando una mayor cantidad de la que podríamos haber conseguido en el precio final del coche.

Un informe recoge que los concesionarios podrían bajar el precio un 15 % para vender más y seguir obteniendo rentabilidad. El documento, elaborado por Sumauto, compañía especialista en portales de automoción, señala que la clave está en ajustar el margen de beneficios que obtienen los concesionarios por cada operación.

Los concesionarios venden menos, pero con más beneficio

Ante esta situación, ¿cuál es el futuro del mercado de automoción? ¿Qué medidas pueden tomarse para incentivar la compraventa? El mercado automovilístico empieza a recuperarse de forma progresiva tras la crisis de escasez de los componentes. Sin embargo, esta buena noticia no está teniendo el impacto que debería en las operaciones de compraventa, puesto que a causa de la inflación, se ha producido un freno en seco a la demanda de la compra de los particulares. Esto es, que en la actualidad solamente compra un coche quien lo necesita y no quien lo quiere.

Los datos avalan este hecho, puesto que el precio medio de los coches en España es de 22.700 euros en el caso de comprar uno nuevo, una cifra que supone un 11 % más que el año pasado, según los datos de la Agencia Tributaria.

Un precio con el que los concesionarios obtienen margen suficiente y que podrían reducir. En concreto, según los datos extraídos por SMI, los concesionarios podrían bajar hasta un 15 % en el precio de las operaciones y, aun así, mantener la rentabilidad de las compraventas. Ignacio García Rojí, portavoz de Sumauto, asegura que “el mercado de la automoción tiene margen suficiente para ajustar su oferta, tener un stock saneado y, aun así, mantener una rentabilidad más alta de lo habitual”.

Todos estos datos repercuten en un hecho y, es que, el contexto actual de este mercado ha sustituido la rentabilidad de cada operación por el volumen de las mismas. Es decir, que se vende menos, pero las compañías obtienen más beneficio por cada coche que consigue vender.

Problemas de acumulación de stock

A pesar de que se ha reducido notablemente el volumen de las ventas de las compañías, las cadenas de producción siguen suministrando stock a estas empresas. Como consecuencia, cada vez aumenta más el catálogo de stock de unidades, sin que los concesionarios puedan darles una salida inmediata, porque la demanda de compra está “congelada”. Ante esta situación, las entidades se ven obligadas a derivar parte del stock a otros canales para poder darles salida. Algunas de ellas son las automatrículas o rent a car, tendencias que sustituyen a las nuevas matriculaciones.

Situación que puede tener un impacto negativo en el precio de coches usados, puesto que podría reducirse la rentabilidad. Por ello, es importante incorporar a los particulares de nuevo a la rueda del mercado, tal y como informan desde Sumauto, ajustando la oferta para hacer más accesibles los precios, estimular la demanda y agilizar la rotación del stock.

