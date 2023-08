Vivienda

Vender piso por internet: Consejos para poner el mejor anuncio

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Cuáles son las claves para vender un piso con un anuncio por Internet y no se convierta en misión imposible? De manera general, es imprescindible contar con una buena presencia online para conseguir que el anuncio de venta de un inmueble sea el más visitado y tenga más probabilidades de éxito.

Para ello, es importante tener en cuenta una serie de características que hacen que un anuncio sea más visto que otro, e incluso más valorado. El portal inmobiliario Yaencontre destaca estas claves para crear un anuncio eficaz en Internet y que sepas cómo debe ser el anuncio perfecto para vender un piso online.

Las fotos, cuidadas y descriptivas

Parece algo obvio, pero todavía existen anuncios de venta de un piso por Internet que no disponen de imágenes. Un error garrafal, puesto que las fotografías son esenciales a la hora de elaborar un buen anuncio.

En concreto, para garantizar el éxito en la venta, las imágenes tienen que ser descriptivas y dar una visión total de la casa. Al mismo tiempo, es muy conveniente, que sean lo más cuidadas posible, con buenos enfoques, color y encuadre.

De la misma manera, si en la vivienda hay algún rincón especial, un detalle a destacar, no está de más captar una instantánea y mostrarlo. Y lo mismo ocurre con el entorno de la vivienda: contextualizar el inmueble, mostrar dónde se ubica, su fachada o incluso su portería, puede ser de gran interés. Y, por supuesto, lo que muestren las imágenes ha de ser un piso limpio, ordenado y decorado. Al menos debes incorporar cuatro fotografías del interior del piso ofertado para que un anuncio sea visitado.

La información es poder

La información es esencial a la hora de vender un piso. Hay que tener en cuenta que Internet es un medio en el que usuario va rápido y, precisamente por ello, hay que cuidar al máximo el anuncio y aportar la máxima información posible. Porque cuanta más información relevante tenga el anuncio, más interés genera entre los usuarios.

Así, datos como metros cuadrados, número de habitaciones, altura, tipo de inmueble, si dispone de ascensor o no, número de cuartos de baño, servicios cerca de la zona, entre otros, serán puntos para que el anuncio sea más visitado. Al mismo tiempo, toda la descripción que se incluya tendrá que ser de una forma clara y cuidando mucho la ortografía.

¿Dónde está el piso?

Cuando un usuario inicia un proceso de búsqueda de vivienda, uno de los primeros parámetros que ingresa es la ubicación del piso. Si no se proporciona esta información, el anuncio no será valorado. Por ello, ubicar correctamente el inmueble es clave. Son muchos los posibles compradores que buscan un piso según dónde esté situado. Incluso, es conveniente, añadir datos de interés sobre los servicios y comercios que hay alrededor. Es decir, si hay cerca parques, colegios, centros comerciales, etc.

Texto descriptivo, pero no largo

Muchas veces se puede pensar que por añadir un texto largo al anuncio en el que se expliquen todo tipo de detalles, se va a conseguir que sea más visto. Pero nada más lejos de la realidad. Muy al contrario, un texto demasiado largo puede ser perjudicial. La clave está en escribir una reseña clara, concisa y directa, con la información pertinente sobre el inmueble y resaltando las partes positivas de este. Y, por supuesto, que no disponga de faltas de ortografía.

Pese a la obviedad, son muchos los anuncios en los que esto no se cumple. El inmueble a vender puede ser una fantástica oportunidad, estar muy buen situado, contar con un precio razonable, entre otros, pero si existe, aunque solo sea una falta de ortografía, el usuario puede perder el interés y tenemos más posibilidad de que abandone el anuncio sin leerlo.

El texto que acompañe al anuncio tendrá que ser descriptivo, resumido y con la información necesaria. Una mayor extensión del texto no tiene por qué ser mejor. Lo importante es que disponga de la información clave del inmueble.

Precio competitivo

Que un anuncio disponga de un precio competitivo es muy valorado por el usuario. El precio competitivo se mide teniendo en cuenta el valor medio del metro cuadrado, la zona o barrio, la población y algunas características del piso como el número de habitaciones, la altura, si tiene ascensor o no, entre otros.

La importancia del tour virtual

Los tours virtuales son muy útiles. Se trata de herramientas que permiten obtener una mayor cantidad de información sobre el inmueble.

Estar entre los primeros, siempre es mejor

Es un hecho: el 100 % de los usuarios ven las ofertas de las primeras páginas de resultados. Solo el 25 % accede a la segunda página y el 15 % a la tercera. En Internet lo que prima es la inmediatez y el primero, gana. Es decir, que para que los inmuebles sean más vistos, lo ideal es conseguir que estén en las primeras posiciones de búsqueda. ¿Cómo? Con un anuncio de calidad.

