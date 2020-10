Coches Cómo y cuándo se puede viajar en metro con bicicleta por Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado la propuesta para ampliar el horario y la accesibilidad de bicicletas en la red de Metro, lo que permitirá transportarlas en el suburbano a diario. Con esta medida los pasajeros pueden desplazarse en metro, además de en tren o autobús por Madrid, siempre que se ajusten a las normas establecidas.

¿Cuándo puedo viajar en metro con la bici?

El Gobierno regional amplía así las normas de acceso de bicicletas en el Metro. A continuación se detallan los horarios en los que puedes ir en bici en el metro.

Las horas en las que los pasajeros pueden subirse al metro con su bici son las siguientes:

De lunes a viernes se puede pasar con bicicleta en las siguientes franjas horarias:

De 9:30 a 14:00

De 16:00 a 18:00

De 20:00 a cierre del metro

En los días festivos y fines de semana se puede pasar con bici en todo momento sin restricciones.

Cómo tengo que llevar la bici en el metro

Se puede acceder al metro con la bicicleta pero siempre y cuando cumplas la normativa.

Las reglas que hay que cumplir para poder llevar la bici en el metro son las siguientes:

Cada viajero sólo puede llevar una bicicleta.

Las vías de acceso de la bicicleta tiene que hacerse por los distintos vestíbulos en las que hay personal. Asimismo, se permitirá la utilización de bicicletas en escaleras mecánicas, pasillos rodantes y ascensores siempre que el grado de ocupación lo permita y no ocasione molestias al resto de los usuarios. Además, se considerarán bultos de mano a las bicicletas plegables que vayan recogidas.

Se puede no permitir el paso de bicicletas en circunstancias especiales tales como averías o aglomeraciones en la estación.

Las bicicletas deben ir en el vagón más próximo a a las cabinas del conductor. Hay un límite máximo de dos bicicletas por coche de metro. En caso de que el vagón cuente con espacio reservado para bicis, deberán colocarse en ese lugar.

La persona que lleve la bicicleta es el responsable último de la misma.

Cómo llevar la bici en el tren

En el caso de Cercanías Renfe, también se permite llevar bicicleta siempre y cuando se respeten las normas establecidas.

Trayectos cortos

Si viajas en trenes de media distancia o cercanías, las bicicletas puedan ir como equipaje de mano.

Si la bicicleta no se pliega, sólo puedes llevar una por persona.

En los Cercanías es gratuito pero en los trenes de media distancia se paga 3 euros por bici en viajes superiores a 3 kilómetros.

Trayectos largos

En AVE, Larga distancia, AVANT o Trenhotel tienes que llevar la bicicleta pegada.

Como máximo, se puede llevar una bici por persona.

Si el paquete de la bici ocupa más de 180 cm se considera equipaje especial.

Los pedales tienen que desmontarse y el manillar tiene que ir girado 90 grados.

¿Puedo llevar la bici en el autobús EMT?

En el caso de los autobuses EMT de Madrid se puede introducir una bici siempre y cuando sea plegable.

El tamaño permitido de este tipo de bicis para poder subir al autobús es que no ocupe más que un equipaje de mano.

Para poder entrar con la bici al autobús es imprescindible plegarla antes de subirte.

El lugar donde tiene que viajar la bicicleta es en la plataforma central sujeta por el dueño de la misma.

Si el autobús no tiene soporte específico para bicicletas, no puedes subir con ella.

En el caso de los autobuses interurbanos, las bicis, sean plegables o no, deberán ir guardadas en la bodega.

