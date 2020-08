10 herramientas para ayudarte a trabajar en remoto

Trabajos

El teletrabajo debido a la pandemia de COVID-19 obliga a muchas empresas a que sus trabajadores operen desde sus propios domicilios y multiplica la necesidad de las empresas de disponer de mano de obra en remoto. Si quieres subirte a este tren del teletrabajo porque actualmente te encuentras sin empleo o simplemente prefieres trabajar desde la comodidad de tu hogar, a continuación te dejamos algunas plataformas, webs y herramientas que te pueden servir para conseguir un primer empleo teletrabajando o, si ya trabajas, empleos extra para completar la jornada con un segundo trabajo.

1. Amazon Mechanical Turk

¿Recuerdas esos captchas que te piden que señales las imágenes con semáforos o bicicletas? En Mechanical Turk, también conocida como MTurk, podrás hacer tareas de este tipo y ganar dinero a cambio por ellas. Suelen ser tareas repetitivas y que requieren de muchas repeticiones. Se paga por cada acción ejecutada o Hit.

Esta plataforma de empleo pertenece al gigante Amazon y está pensada para conectar a desarrolladores con personas dispuestas a realizar tareas manuales que no pueden realizarse todavía mediante sistemas informáticos de forma automatizada.

2. RemoteOK

RemoteOK es una plataforma de trabajo a distancia con una gran oferta de tareas de programación y diseño. Muy práctica si tienes experiencia trabajando en informática y en empresas de tecnología. Con RemoteOK es posible programar o diseñar desde cualquier lugar y recibir tus pagos online de forma puntual. Sin olvidar que empezar a trabajar en estas empresas, aunque sea en cortos periodos de tiempo, hará crecer tu CV.

3. VPN

Contratar los servicios de una VPN (Virtual Private Network, una red que conecta una o más computadoras a una red privada utilizando Internet) te permitirá conectarte desde servidores de diferentes países, lo que hará que varíen tus resultados de búsqueda y puedas localizar más trabajos en función de las diferentes IPs que podrás utilizar para encontrarlos.

Te resultará especialmente útil si vives en países con poca oferta laboral y quieres optar a la ofertas de empleo en otros países. Si nunca has usado una VPN, prueba gratis una durante varios días para familiarizarte con sus ventajas.

Por otro lado, asegurará tu conexión a Internet con una encriptación avanzada.

4. Task Rabbit

Sin ser exactamente una plataforma de trabajo remoto, merece la pena echarle un vistazo a Task Rabbit. Es un marketplace donde podrás ofrecer tus servicios de fontanería, jardinería, reparaciones eléctricas, cuidado de personas y un sinfín de tareas similares. Si bien la contratación es remota, los trabajos sí que se desempeñan in situ, así que te resultará mucho más rentable si la utilizas en grandes ciudades.

En España ya está operando en la ciudad de Barcelona, tras ser una web de origen en EE.UU.

5. Harvest

Harvest es una herramienta que te ayudará a gestionar fácilmente tus tiempos o los de un equipo a tu cargo. Mientras que en una oficina resulta más sencilla la gestión de equipos gracias a la cercanía física de sus miembros, el trabajo remoto requiere de apps como Harvest para mantener la organización.

6. AngelList

Orientada específicamente hacia las startups, AngelList une pequeñas empresas y proyectos emergentes con trabajadores de profesiones digitales que son autónomos. Gracias a AngelList no solo podrás realizar trabajos remotos para diferentes empresas digitales, sino que tal vez acabes trabajando in house en una de estas startups.

7. Fancy Hands

Si eres una persona que se siente cómoda con las tareas administrativas, Fancy Hands es una plataforma que te puede resultar muy útil. Está pensada para facilitar el trabajo remoto, sobre todo en cuestiones como realizar llamadas telefónicas dentro de un determinado país, gestionar una lista de correo o rellenar una base de datos. Cuenta con una gran capacidad de crecimiento profesional, de forma que, si se te da bien, puedes ‘ascender’ y gestionar proyectos y a otros trabajadores que ejecuten estas tareas iniciales.

8. Humanatic

Humanatic es una plataforma dedicada a la revisión de llamadas telefónicas para garantizar la calidad de su servicio. ¿Recuerdas cuando llamas a una empresa y te avisan de que esa llamada puede ser grabada para su control de calidad? Ahí es donde entra Humanatic. Trabajarás por horas en función de la cantidad de llamadas que quieras realizar.

9. Basecamp

Se trata de una herramienta excelente para el trabajo en equipo. Aunque puede usarse para la gestión de proyectos, Basecamp está más orientada a poner en común ideas, propuestas y enfoques que faciliten que un equipo trabaje de forma horizontal y como una unidad.

10. Timezone.io

Al trabajar de forma remota, es frecuente que muchos de nuestros compañeros o jefes se encuentren en diferentes zonas horarias. Con la herramienta Timezone.io podrás mantener un estrecho seguimiento del horario en que se encuentra cada quien, para poder comunicarte con cada persona en función de su disponibilidad, como en la imagen principal al principio del post.

