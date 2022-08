Ocio - Tecnología

Viajes

10 razones para elegir un crucero antes que un hotel con todo incluido

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Un todo incluido o un crucero? Si te has hecho esta pregunta al organizar las vacaciones, aquí resolvemos algunas de las dudas más frecuentes. Las palabras todo incluido llaman la atención. Una inversión inicial y a disfrutar de las vacaciones sin tener que pagar por cada comida o bebida que te quieras tomar. ¿Pero, y qué hay de los cruceros? Si no has viajado nunca en un barco y quieres saber cuáles son los grandes atractivos de un crucero, a continuación puedes consultar algunas de las ventajas de contratar un crucero antes que un todo incluido de hotel.

Hemos consultado a la compañía naviera Norwegian Cruise Line, que destaca estas ventajas de viajar en crucero frente a un hotel todo incluido.

1. Visitar muchas ciudades sin pagar de más

La gran ventaja de los cruceros es que te permiten conocer mundo sin que la inversión de las vacaciones aumente. Al hacer cada parada en un punto, puedes hacer una visita exprés en las distintas ciudades y conocerlas sin coste adicional. Mientras que al contratar un hotel con todo incluido, solamente puedes visitar y conocer la ciudad en la que te alojes sin pagar más.

2. Coste inicial menor que un todo incluido

El coste de contratar un crucero suele ser más bajo que contratar un todo incluido. Sin contar los extras ni las excursiones que se contratan de manera separada. Es decir, que al comparar la estancia y la comida, la opción de unas vacaciones en el mar salen mejor de precio.

3. Variedad de actividades

Algunas compañías ofrecen a sus pasajeros un montón de actividades durante su estancia en el barco. Rifas, bolos, subastas de arte, gimnasios, spa y hasta tiendas.

4. Ocio y espectáculo

Al igual que hay una gran variedad de actividades, el ocio y entretenimiento son los grandes protagonistas a bordo del crucero. Espectáculos de canto y de baile, monólogos y comedia, son algunos ejemplos.

5. Distintos tipos de comida

Las grandes compañías de cruceros cuentan con gran variedad de comida a elegir. Desde platos preparados, buffets, distintos restaurantes y comedores. Mientras que en el complejo turístico suele haber un par de restaurantes en las instalaciones.

6. Sí, también para niños

Los cruceros son ideales para pasar unas vacaciones con niños. Si antes hemos mencionado las actividades para adultos, también hay una gran variedad para niños. Desde tirolinas, escalada, pistas de carreteras y hasta parques acuáticos.

7. Casino y actividades recreativas

Adéntrate en las vegas. Algunos cruceros tienen casino, mientras que los hoteles no suelen tener este servicio. En el crucero puedes disfrutar de los juegos de mesa, echar una partida de póker o probar suerte en las máquinas tragaperras.

8. Desconexión total

Viajar en alta mar es sinónimo de desconexión. ¿Internet? ¿Qué es eso? En estas vacaciones puedes disfrutar de una relajación total y olvidarte de correos del trabajo o de mensajes inesperados. Aunque si lo prefieres, siempre hay paquetes de internet que puedes contratar para estar al día.

9. Experiencia exclusiva

Viajar en un crucero es algo que no te pueden contar. Cada compañía ofrece una serie de servicios, experiencias y actividades distintas, pero todas únicas e irrepetibles.

10. Comodidad, lujo y espacio

Hacer un crucero no significa problemas de espacio. A pesar de lo que pueda parecer, los barcos cada vez cuentan con mejores servicios. Y con todas las comodidades para que el usuario pueda disfrutar de espacios abiertos, piscinas infinitas, restaurantes al aire libre y mucho más.

Si quieres leer más noticias como 10 razones para elegir un crucero antes que un hotel con todo incluido, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.