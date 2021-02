Ocio - Tecnología

10 tiendas online para comprar ropa que tal vez no conozcas aún

Jessica Pascual

¿Sueles comprar ropa por Internet? Si no te va mucho el ir a las tiendas porque prefieres mirar tranquilamente todos las prendas de ropa desde el sofá de tu casa, a continuación te dejamos las tiendas de ropa que quizá aún no conozcas y que debes tener siempre entre tus favoritos para que puedas encontrar los últimos modelitos.

Comprar ropa online nos ofrece muchas ventajas, la primera, no tener que desplazarnos a ninguna tienda ni esperar colas para pagar. Además, puedes ver las fotos de las prendas bien planchaditas y ordenadas y no tiradas y desdobladas en un montón de una estantería.

Acostumbrados a ir físicamente a las tiendas, quizá no conozcas nuevas propuestas que hay en Internet para comprar ropa online. Por eso, a continuación te dejamos las mejores tiendas online, obviando las que todos conocemos, para que amplíes tu catálogo a la hora de comprar ropa.

Zalando

Zalando es una de las tiendas online más conocidas para comprar ropa, zapatos o incluso accesorios.

Además ofrece un amplio catálogo de prendas para todas las edades y para todas las ocasiones, puesto que podemos encontrar productos relacionados con la moda de noche y del deporte entre otros. Además, Zalando cuenta con su propia marca y selección de ropa.

También cuenta con un espacio reservado que se llama Zalando Privée y que se trata en definitiva de un outlet de prendas de ropa con grandes ofertas de sus productos. En Zalando ofrecen un plazo de 100 días de devolución y envío gratuito.

Uniqlo

Uniqlo tiene un catálogo de prendas para hombres, mujeres y niños de todas las edades que se distribuyen en diferentes colecciones.

Además cuenta con un amplio repertorio de productos de ropa, desde colecciones de verano hasta de invierno. Tiene ropa también para bebés y en su web cuentan con un apartado de promociones donde puedes buscar

las mejores ofertas.

Shein

Shein es otra de las marcas más conocidas dentro de las tiendas de ropa online y se caracteriza por ofrecer precios asequibles en todas las categorías de sus productos.

Entre sus productos encontramos todo tipo de prendas, desde ropa de baño hasta vestidos o cosméticos de belleza. La marca ofrece cupones de descuentos para conseguir rebajas en el precio de algunos de sus productos o para conseguir un envío gratuito.

Los envíos estándar son gratuitos si haces una compra de más de 29 euros.

Vertbaudet

Vertbaudet es una tienda de ropa centrada en los más pequeños. Ofrece catálogo de ropa infantil válida para bebés recién nacidos como para niños de hasta 14 años. Ofrece promociones puntuales, como por ejemplos descuentos de hasta el 30% en sus productos en el mes del bebé, que es en febrero.

Si eres cliente nuevo la web ofrece un descuento de 10 euros en la primera compra si te suscribes y te conviertes en miembro de la comunidad.

ASOS

ASOS es una plataforma donde puedes encontrar diferentes marcas y productos de moda y de cosméticos. Se ha convertido en una de las tiendas de ropa online más conocidas que ofrece productos tanto para hombre y para mujer. Su catálogo acoge más de 850 marcas.

Urban outfitters

Tal y como indica su nombre, Urban Outfitters es una marca que se centra en productos de ropa más urbanos, conjuntos informales. Aunque además de productos de este estilo la web cuenta con complementos e incluso objetos de decoración para el hogar.

Veepee

Veepee no es una tienda exclusiva de ropa, sino que en Veepee podemos encontrar todo tipo de productos y cuentan con un servicio exclusivo para clientes de ventas privadas con límites de tiempo y ofertas.

Para poder formar parte de la comunidad de Veepee y echar un vistazo a su catálogo así como beneficiarte de las ventajas de ser miembro, tienes que registrarte a través de una cuenta de correo electrónico.

La redouté

La redouté es una tienda tiene sus propias marcas.

En su catálogo podemos encontrar desde ropa hasta objetos de decoración para el hogar. En cuanto a la ropa, encontramos productos para mujeres, niños, hombres y adolescentes. Además en la web tiene un outlet integrado donde podemos encontrar descuentos de hasta el 70% en sus productos.

Si eres cliente nuevo, la tienda ofrece un regalo de 10 euros de descuento en la primera compra si te suscribes y te haces miembro de la comunidad.

Venca

Venca es una tienda de ropa online en la que podemos encontrar productos textiles como objetos de decoración para el hogar, relojes, muebles y productos de iluminación.

En su catálogo encontramos un apartado para tallas grandes y otros dedicados a productos para niños y cosméticos de belleza. También cuenta con una sección de productos para hacer deporte.

Kiabi

Kiabi es una marca de ropa en la que podemos encontrar productos de mujer, hombre, tallas grandes, niños y bebés.

También ofrece productos para la decoración del hogar, disfraces, lencería y complementos como zapatos. Ofrece un servicio de entrega gratuita o de recogida en sus tiendas en un plazo de 4horas desde la compra.

Otras tiendas

A los sitios que hemos mencionado en este post, habría que sumarle otras tiendas online más conocidas como es el caso de H&M, Mango, Primark o todas las que pertenecen al grupo Inditex.

