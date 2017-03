Vivienda 10 tips para eliminar manchas de axilas en las camisas

¿Cómo quitar manchas de axilas en las camisas? Cuando has usado una camisa blanca con mucha frecuencia y has sudado pueden aparecer manchas en la zona de las axilas. Se trata de una situación que afea la ropa y que la hace ver desaliñada. Por eso, antes de desprenderte de la ropa, lo mejor es intentar algunas técnicas para solucionar el problema y tratar de eliminar esas manchas en las axilas. Recuerda que si no lo consigues, siempre puedes usar tu vieja camisa para trapos.

1 Lo primero que debes saber para eliminar manchas de axilas es que la secadora es tu peor enemigo. ¿Motivo? El calor de la secadora fija aún más las manchas amarillentas en la ropa. Por eso, lo mejor es lavar la camisa con agua fría y dejarla al sol. Este procedimiento sólo es útil cuando la prenda es de algodón o lino. Si se trata de poliéster, se debe evitar este método, pues el sol ocasiona daños que no se pueden arreglar.

2 Como las manchas se producen por el sudor, evita utilizar cloro en las prendas blancas. Si lo haces, la situación empeorará por la reacción de esta sustancia con los compuestos del sudor.

3 Uno de los métodos más comunes para quitar las manchas de la ropa blanca es usar bicarbonato de sodio. Para eso, debes mezclar cuatro cucharaditas de bicarbonato con un cuarto de taza de agua. Aplica el producto sobre la mancha y frota con un cepillo de dientes usado. Déjalo actuar durante una hora y lava la prenda.

4 Bicarbonato con limón. Otro truco que suele funcionar es mezclar cuatro cucharaditas de bicarbonato con media taza del zumo exprimido de un limón. Remover y aplicar sobre la zona manchada. En este video puedes ver cómo eliminar manchas de axilas en camisas blancas.

5 También puedes utilizar OxiClean, o una versión casera de este producto comercial, que se obtiene al mezclar bicarbonato de sodio con peróxido de hidrógeno. Puedes usar, igualmente, jabón de lavar platos como sustituto del OxiClean. Combina una cucharadita del producto con unos 235 mililitros de agua. Así como en la técnica anterior, aplícalo, y frótalo con un cepillo de dientes. Déjalo actuar un rato y luego ponlo a remojar durante toda la noche. Luego debes lavar y dejar secar.

6 Otra alternativa es mezclar vinagre con agua. Aplícalo con un spray sobre las manchas y luego lava la prenda.

7 Puedes utilizar el método de la aspirina. Consiste en pulverizar algunas pastillas y mezclar el polvo con 100 mililitros de agua. Luego remoja la camisa en esta solución y déjala actuar por 2 o 3 horas. Finalmente, lávala como de costumbre.

8 Combina peróxido de hidrógeno con agua y remoja la prenda durante 15 o 30 minutos. Luego lava la prenda y repite el procedimiento si es necesario. También puedes hacer este mismo proceso, pero con vinagre blanco en sustitución del peróxido.

9 Otro posible remedio es mojar el área afectada y aplicar un poco de bicarbonato de sodio mezclado con agua –debe tener forma de pasta–. Luego se debe añadir un poco de vinagre blanco y dejar actuar hasta que se seque. Cuando eso ocurra, se deben retirar los restos de bicarbonato, y lavar como de costumbre.

10 Vodka con agua. Mezcla esta bebida alcohólica con un poco de agua y aplícalo sobre la zona amarillenta de la camisa en la parte de las axilas. Esperemos que alguno de estos tips te haya resultado para eliminar las manchas de las camisas blancas.

