10 remedios caseros para acabar con el sudor de las axilas y el mal olor

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Con la llegada del calor sudas más y tus axilas huelen mal? No te preocupes, es algo habitual que tiene fácil solución. En esta guía puedes consultar cómo combatir el exceso de sudoración, tanto si eres hombre como mujer, con remedios caseros y productos específicos para acabar de una vez por todas con este síntoma tan incómodo y molesto. Y, de paso, para reducir el olor que provoca la sudoración de las axilas.

Cuida tu alimentación

1Evita alimentos fuertes como el ajo, el alcohol o el café o el alcohol. En muchas ocasiones el mal olor corporal es por cuestiones glandulares y hormonales, por lo que come más frutas y verduras para evitar potenciar el olor corporal.

No descuides la higiene

2Para reducir poco a poco tu sudoración también hay trucos que evitan el mal olor, por ejemplo, lava con dedicación tus axilas con agua abundante y un jabón neutro. Limpia siempre los restos de desodorante del día anterior para evitar los hongos o bacterias.

Bicarbonato

3El bicarbonato es usado habitualmente para combatir los malos olores en general. Aplícalo también en tus axilas cuando empiecen a desprender olor. Aplícalo con un algodón y no es necesario retirarlo después. Otro truco es aplicar aproximadamente una cucharadita de bicarbonato mezclado con el zumo de un limón después de bañarte para controlar el mal olor de axilas debido a la sudoración. Realiza estas acciones después de bañarte o ducharte.

Controla la sudoración excesiva en axilas

4Existen productos de higiene para evitar la sudoración crónica. La hiperhidrosis es un problema que puede provocar un olor fuerte en hombres y mujeres. Para combatir los olores desagradables, si tu caso es que padeces una sudoración en exceso, haz una infusión con tomillo o romero y aplícatelo en las axilas. También puedes aplicarte aloe vera en las zonas donde más sudes.

Elige ropa que evite que sudes

5¿Sabías que determinadas telas o colores de ropa pueden provocarte que sudes más? Evita la ropa ajustada y sintética para favorecer que tu piel respire mejor. Y ojo con el color negro de la ropa, porque a pesar de que te haga más delgada, también es el calor que atrae más los rayos del sol y, por tanto, atraerás más calor sobre tu ropa y empezarás a sudar antes. Usa prendas blancas y de tejidos naturales.

Depila tus axilas

6No es solo una cuestión estética tener unas asilas rasuradas, sino también sanitaria, puesto que el vello también puede ser el responsable del mal olor por la acumulación de bacterias u hongos.

Desodorantes y antitranspirantes para bloquear los olores

7Es una solución química, pero efectiva durante unas horas. Si tu objetivo es mitigar el olor que provoca el exceso de sudor, basta con aplicarse uno de estos productos desodorantes y el mal olor o sudor en la ropa desaparece. Eso sí, recuerda que es momentáneamente y no siempre la mezcla del olor a sudor con estos productos consigue un olor agradable.

Estrés

8Las situaciones de estrés, tanto físicas como emocionales, producen más sudor en tu cuerpo. Yoga, meditación, buscar el lado positivos a las cosas, escuchar música, dormir… Busca cómo llevar una vida más relajada en tu trabajo y relaciones para evitar los malos olores.

Medicamentos

9Existen medicamentos que pueden incrementar tu producción de sudor. Si has notado un cambio a partir de que has empezado a tomar un medicamento deberás consultar con tu médico para que te recete otro similar que no estimule la sudoración.

Consulta a un dermatólogo

10Si después de seguir todos estos consejos sigues teniendo problemas, tal vez debas consultar a un profesional sobre los posibles tratamientos médicos que existen. Lo más seguro es que te diagnostiquen hiperhidrosis o sudoración excesiva. Entonces tu solución pasará por someterte a algunas de las técnicas que se aplican actualmente, desde inyecciones de bótox, el más caro, a la extirpación de las glándulas sudoríparas con cirugía, un procedimiento ambulatorio que se realiza bajo anestesia local.

Otra opción es la termólisis microondas, para acabar con las glándulas sudoríparas a través de microondas, o la iontoforesis, una técnica por la que se aplican corrientes eléctricas que disminuyen la sudoración. También la medicación prescrita por un médico o la simpatectomía, una cirugía que requiere hospitalización y que acaba con los nervios que producen la sudoración.

