Sabías Que...

Bienestar

11 consejos para evitar los excesos en Navidad y comer más ligero

NOTICIA de de Jessica Pascual

Comidas de empresa, vermús, cenas de Nochebuena y Nochevieja, comidas de Navidad y un sinfín de reuniones sociales. Las fechas navideñas están llenas de eventos con amigos y familia, de turrones, polvorones y excesos de comida y bebida. Empacho, pesadez o ardor de estómago y, en general, comer mal y demasiado son situaciones más que habituales.

Pero no tiene por qué ser así. En esta guía puedes consultar algunos consejos para evitar los excesos y comer sano en Navidad. Lo que no quiere decir que no puedas disfrutar de comer turrón, roscón de Reyes o cualquier otro antojo que te apetezca de manera puntual.

1. Deja los mayores excesos para fechas señaladas

Las cenas de Nochebuena y Nochevieja y las comidas de Navidad y Año Nuevo. Estos son las cuatro grandes reuniones en las que todo el mundo suele excederse un poco más en comida y bebida. No pasa nada por hacerlo de manera puntual, el problema es extender esta tendencia a las dos semanas que dura la época navideña. Por ello, el primer consejo que indicamos es éste precisamente. Dejar los mayores excesos para estas fechas concretas y controlar la alimentación el resto de la Navidad.

Para conseguirlo, organismos como las Sociedades Españolas para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ofrecen una serie de consejos para no abusar en estas fechas y comer más ligero durante la Navidad. En concreto, los expertos señalan que se puede comer de todo, pero en cantidades pequeñas e intentando no repetir.

2. Hacer ejercicio de manera habitual

Asimismo, recomiendan reservar los “excesos” para las fechas más señalas y hacer, al menos, 30 minutos de ejercicio diario para compensar las calorías extra. Por otra parte, consideran importante planificar el menú y si el plato principal es muy graso, como por ejemplo cordero, compensar con entrantes más ligeros con verduras. También proponen continuar comiendo fruta durante estos días y optar por postres caseros, con menos azúcar y grasa.

El ejercicio puede ser un gran aliado antes y después de esta cena. “Por mucho que tratemos de evitarlo, lo cierto es que habrá gente que coma en exceso por costumbre. Para ello, una buena forma de intentar que todas esas calorías que vamos a consumir afecten lo menos posible a nuestro peso corporal, mantener una actividad física elevada esos días. Y realizar alguna sesión de ejercicio físico extra aprovechando la mayor disponibilidad de tiempo por las fiestas puede ser una gran estrategia para favorecer mejores digestiones y contrarrestar, hasta cierto punto, el exceso de calorías ingerido”, señala Jesús Hernández, entrenador personal de BluaU de Sanitas.

5 recomendaciones para no abusar de la comida en Navidad

Entre las recomendaciones para controlar el peso en Navidad se incluyen las siguientes:

No cambies tus hábitos de alimentación y ejercicio habituales. Controla el alcohol que tomas, puesto que aporta calorías vacías. Si quieres hacerte una idea de cuánto puede influir en el peso, en esta otra información puedes consultar si engorda más el vino o la cerveza. Planifica la compra para evitar las sobras. Evita los picoteos mientras cocinas, sobre todo, si eres el encargado de preparar el menú de Nochevieja. Sustituye las salsas industriales (muy grasas) por las caseras a base de hortalizas, hierbas aromáticas, jugo de limón, yogur desnatado y vinagreta.

4 consejos para evitar los excesos al comer fuera de casa

Si comes fuera de casa ten en cuenta los siguientes consejos:

En la mayoría de los casos los aperitivos pueden llegar a aportarnos las mismas calorías que el plato principal . Tómalos con moderación y evita que lleven salsas, mantequillas, quesos, rebozados y un largo etcétera.

. Tómalos con moderación y evita que lleven salsas, mantequillas, quesos, rebozados y un largo etcétera. Intenta comer las mismas cantidades que si estuvieras en casa . Si te ponen más cantidad, no dudes en pedir que te retiren lo que no te vayas a comer.

. Si te ponen más cantidad, no dudes en pedir que te retiren lo que no te vayas a comer. Elige carnes magras, sin salsas ni rellenos y elimina la piel . Si hay varias opciones, siempre será más recomendable el pescado que la carne.

. Si hay varias opciones, siempre será más recomendable el pescado que la carne. Sustituye postres o licores por café o infusión.

Si quieres leer más noticias como 11 consejos para evitar los excesos en Navidad y comer más ligero, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.