Coches

Recambios y Mantenimiento 5 consejos rápidos para tener a punto tu coche

Es muy importante realizar un mantenimiento preventivo del vehículo para evitar pérdidas de tiempo y dinero con visitas a talleres no deseadas. Para resolver esta situación, existe una red nacional de talleres en la que es posible tener a punto el automóvil con una excelente cobertura geográfica. A continuación, encontrarás unas recomendaciones prácticas para optimizar el funcionamiento integral de tu coche.

Verificar el estado de los frenos

Aproximadamente el 20% de los accidentes automovilísticos derivan de un problema en el sistema de frenado. Por lo tanto, es aconsejable que especialista los revise, al menos, cada 8.000 kilómetros o antes de realizar un viaje largo.

Además, es fundamental inspeccionar el estado y la calidad del líquido de frenos para evitar complicaciones relacionadas.

Revise la batería de su vehículo

En la mayoría de los casos, una batería dura unos 4 años. Pero claro, esto depende también de la forma de conducir del conductor y de la marca de la batería. En todo caso, cuando empieces a notar que al arrancar no lo hace a la primera, empieza a poner en tu lista de tareas pendientes en el taller la revisión de la batería.

Comprueba cómo funciona la alineación y el equilibrado

Es muy recomendable hacer una revisión cada 10.000 kilómetros o, al menos, una vez al año. Este procedimiento es esencial para evitar accidentes, puesto que analiza el estado de la dirección del vehículo y, en función de la necesidad, se equilibran las ruedas para que no se produzcan vibraciones durante la conducción.

Compruebe la calidad del sistema de iluminación

Intente revisar el funcionamiento de las bombillas de iluminación cada mes. Y recuerde que debe revisar las luces delanteras, las traseras, los intermitentes, las luces de posición, cruce, largas, marcha atrás y freno.

Además, trate de mantener el exterior de las luces limpias para que iluminen de la forma correcta.

Mantener en un buen estado los neumáticos

Cuando necesite comprar neumáticos, recuerde que hay neumáticos para usar en la temporada de invierno y también en la de verano. Cada uno de estos neumáticos, en función de qué temporada sea, cuentan con diferentes propiedades estructurales y funcionales, en función de la temperatura del asfalto.

A su vez, si nota que se produce un desgaste excesivo o que la distancia de frenado se alarga, es hora entonces de pensar en cambiarlos. De todos modos, es aconsejable que una vez al año un profesional revise el estado de sus gomas.

No olvide que el correcto rendimiento de su coche está directamente relacionado con el mantenimiento de estos puntos que acabamos de revisar.

5 consejos rápidos para tener a punto tu coche was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 5 consejos rápidos para tener a punto tu coche, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES