5 elementos que deben aparecer en tus tarjetas de visita

NOTICIA de de Javi Navarro

Aunque puede parecer un invento relativamente nuevo, las tarjetas de visita cuentan con una antigüedad de más de 250 años. Desde entonces, se han utilizado como una herramienta para hacer negocios, ofrecer datos de contacto y ser recordado por clientes y proveedores. De hecho, cuenta la historia que se empezaron a usar en el siglo XVII en Francia. Cuando una persona acudía de visita a un hogar cuyo dueño no conocía, dejaba esta tarjeta, con un escudo del portador y sus datos básicos, para que las personas que vivían allí pudieran saber quién estaba visitándolos.

Hoy en día, el objetivo de las tarjetas de visita ha cambiado y, por supuesto, también su estructura. Si quieres diseñarla, te contamos cuáles son los elementos que no puedes olvidar. Ten en cuenta que existen diferentes formatos, tamaños, colores, formas y diseños, puedes encontrar una gran variedad de estos en, por ejemplo, las tarjetas visita Helloprint disponibles en Internet.

Nombre completo o razón social

Lo primero que tiene que aparecer, por supuesto, es la identificación de la persona o la empresa a la que pertenece esa tarjeta. Es importante que esto esté bien visible, para que tu cliente o proveedor pueda reconocerla rápidamente, incluso si tiene delante varias tarjetas diferentes. Puedes incluirlo tanto en el reverso como en el anverso de la tarjeta.

El segundo elemento a incorporar son los datos de contacto, que también deben estar bien visibles porque, en caso de que no aparezcan o no sean fácilmente localizables, la razón de ser de las tarjetas de visita perdería algo de sentido. Piensa bien cuáles son los datos que quieres incluir, en función de su adecuación con tu actividad: dirección física, dirección de email, teléfono… No en todos los casos se necesita incluir todo.

Código QR

Se han puesto de moda en los últimos años y sin duda es una tendencia que se mantiene y que ya se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles para las tarjetas de visita actuales. Gracias a la inclusión de estos códigos QR tenemos la opción de ampliar la información mostrada en la tarjeta, ya que el espacio es muy limitado, pero también de mantener actualizada la información, puesto que el enlace al que se respalda desde el código QR se puede modificar su contenido.

Logotipo o elemento diferenciador

Si es una empresa o similar, es importante sumar a la tarjeta de visita el logotipo o algún elemento gráfico que se pueda reconocer a simple vista para que la tarjeta sea más útil.

Perfiles en redes sociales

En caso de que existan, es relevante incluir también los perfiles de las redes sociales, o al menos un pequeño logo que indique que se puede buscar a dicha empresa o persona en las redes. Esto puede ayudar a aumentar la interacción con tus clientes o proveedores, además de mejorar la visibilidad de estos perfiles que tanto cuesta mantener actualizados y que son, a día de hoy, otro de los elementos imprescindibles de marketing de las empresas.