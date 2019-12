Sabías Que... A buen precio y de calidad, además de rebajados o de segunda mano, serán los regalos de estas Navidades

En la búsqueda del producto más útil al mejor precio, el consumidor español tenderá más que nunca a la compra de productos rebajados o en promoción, al regalo en grupo o a la compra de artículos de segunda mano para regalar. Porque la preocupación por la situación económica afectará al comportamiento de los consumidores durante las Navidades. En los últimos años, determinados comportamientos orientados a sobrellevar los efectos de la crisis económica se han ido consolidando, pudiendo hablar ya de un cambio estructural en la conducta del consumidor: precio y utilidad serán los factores determinantes este año.

¿Por qué comprar regalos de segunda mano?

El ahorro es el principal motivo por el que los consumidores se dirigen al mercado de segunda mano a la hora de comprar sus regalos. Encontrar un producto agotado y fomentar el consumo responsable también son razones de peso.

La mitad de los españoles se plantea comprar regalos de Navidad de segunda mano y esta opción es más común entre los más jóvenes. País Vasco, la Comunidad de Madrid y Galicia son las regiones en donde existe una mayor predisposición.

Los motivos son, en primer lugar, el ahorro, que se trate de un producto agotado o descatalogado que ya no se puede encontrar en tiendas, el ser consecuente con una actitud de consumo responsable y reducir la contaminación, el tratarse de un producto único, exclusivo, de colección, edición limitada. Y también destaca entre los motivos el conseguir por el mismo presupuesto comprar un producto de mejor calidad.

Sin duda se ha producido un cambio de mentalidad y cada vez somos más conscientes como consumidores de los beneficios de las compras de segunda mano, tal y como recoge el estudio ‘Christmas Report 2019’ realizado por Milanuncios en el que se analiza la intención de compra de regalos de Navidad de segunda mano de los españoles así como la predisposición a recibirlos.

¿Y cuál es la predisposición a recibir regalos de Navidad de segunda mano, sentará mal a la persona que lo recibe? Pues según el análisis, ocho de cada diez españoles está dispuesto a recibir estas Navidades regalos de segunda mano. Esta tendencia se mantiene estable entre las diferentes generaciones y también entre las regiones analizadas, con la excepción de Canarias y País Vasco, en donde sus habitantes se muestran más favorables a esta práctica.

‘Queridos Reyes Magos: mandadme un cheque’

Otro estudio de Deloitte sobre consumo navideño, que cumple su octava edición en España, y que tiene por objetivo contribuir a entender las expectativas de los consumidores europeos, y en particular de los españoles, proporciona información de interés también sobre este fenómeno.

Y es que el pragmatismo cada vez gana más terreno en una época tradicionalmente emotiva: los españoles quieren recibir dinero en efectivo como regalo. Sin embargo, este deseo caerá en saco roto, puesto que libros, ropa y perfumes serán de nuevo los productos más comprados por los adultos, mientras que para niños y adolescentes destacan los juegos educativos y los videojuegos, respectivamente.

Muchos adultos se van a quedar con las ganas de recibir el último modelo de Smartphone o Tablet. Su elevado precio, al igual que ocurre con los viajes, hacen que estos regalos no estén al alcance de la mayoría.

La compra, mejor en la calle

A pesar de que Internet va ganando protagonismo con el paso de los años en el proceso de decisión de compra, sobre todo para buscar y comparar precios y artículos, la compra presencial sigue siendo la opción mayoritaria de los consumidores a la hora de adquirir regalos y alimentación. El consumidor sigue queriendo «tocar» el producto y recibir asesoramiento en el punto de venta.

En este sentido, grandes almacenes y cadenas especializadas son los establecimientos preferidos por los consumidores a la hora de comprar los regalos, seguidos de los hipermercados, que son además la principal opción a la hora de comprar los productos de alimentación y bebida en Navidad. A la hora de comprar estos productos, la marca de fabricante seguirá siendo la opción preferente para el 44% de los consumidores, aunque con creciente protagonismo de la marca blanca (36%) y de gran descuento (20%). El fabricante debe redoblar sus esfuerzos para seguir diferenciando su marca del resto.

En línea con la búsqueda constante del ahorro, los programas de fidelización de los distribuidores están adquiriendo cada vez más importancia. Los consumidores españoles son los que más valoran en Europa este tipo de iniciativas, y se decantan en concreto por las tarjetas de cliente que proporcionan descuentos inmediatos en caja y aquellas que generan puntos para canjear por productos o regalos.

Influencia de las redes sociales

Para aquellos que finalmente decidan llevar a cabo su compra a través de Internet, los productos más comprados serán artículos para el hogar, entradas de ocio y espectáculos, películas o música, es decir, artículos con características más estandarizadas, mientras que aquellos que tienen que ver con alimentación, moda o juguetes siguen siendo productos comprados mayoritariamente de forma presencial.

Las redes sociales incrementan su peso como fuente de búsqueda de información o consejo de los consumidores en el proceso de decisión de compra, por lo que los distribuidores no pueden permanecer ajenos a esta tendencia y deberán acometer las acciones necesarias para monitorizar la información que sobre ellos se dan en la red.

Por último, las compras a través del móvil presentan aún mucho recorrido en España y en Europa, pero los consumidores españoles se muestran proclives a hacer uso de esta tecnología una vez haya seguridad en el pago y se desarrolle un proceso más cómodo e intuitivo para llevar a cabo la compra.

