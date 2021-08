Trabajos

Jubilación y Pensiones

¿A quién puede embargar la pensión la Seguridad Social? Cuantías y excepciones

La Seguridad Social puede embargar una parte de la pensión a todos los ciudadanos que perciban esta prestación y que tengan deudas pendientes que saldar, siempre y cuando la cuantía de su pensión sea superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero hay excepciones, porque no todas las pensiones pueden embargarse y el porcentaje que la entidad puede embargar a los pensionistas depende de cada caso concreto.

En esta guía te explicamos a quién puede embargar la pensión la Seguridad Social y los porcentajes y cuantías que pueden quitar en cada caso, así como las excepciones que contempla la ley.



Pensiones que no se pueden embargar

La legislación establece que no es posible embargar ninguna pensión (ni una parte ni en su totalidad) si la cuantía que percibe el pensionista es inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, que la Seguridad Social no puede embargar esta prestación a los ciudadanos que reciban menos de 950 euros mensuales de pensión repartidos en 14 pagas o de 1.108,33 euros mensuales distribuidos 12 pagas en 2021.

La ley define a estos supuestos como pensiones inembargables y, por tanto, aunque los pensionistas tengan deudas pendientes, la entidad no puede quitarles una parte de la pensión para saldarlas. Esto quiere decir que el resto de pensiones con cuantías superiores al SMI sí son susceptibles de ser embargadas.

¿Cuánto me pueden embargar de la pensión?

El embargo de las pensiones está regulado por el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determina los porcentajes que la Administración Pública puede embargar en función de la cuantía que percibe el pensionista.

En ningún caso se embarga la pensión en su totalidad, sino una parte. La Seguridad Social resta a la cuantía total que recibe el pensionista una serie de porcentajes en función de unos tramos regulados por ley.

Primer tramo: Pensiones de hasta 1.900 euros

La Seguridad Social puede embargar el 30% de la pensión a aquellas personas que reciban una prestación cuya cuantía sea de hasta el doble del SMI. Es decir, que la entidad puede aplicar este porcentaje a los pensionistas que reciban hasta 1.900 euros en 14 pagas (resultado de multiplicar 950 por 2) o hasta 2.216,66 distribuidos en 12 pagas (resultado de multiplicar 1.108,33 por 2).

30% de 1.900 euros es igual a 570 euros . Ésta es la cantidad máxima mensual que puede embargar la entidad en aquellas pensiones de hasta 1.900 euros con 14 pagas.

. Ésta es la cantidad máxima mensual que puede embargar la entidad en aquellas pensiones de hasta 1.900 euros con 14 pagas. 30% de 2.216,66 euros es igual a 664,99 euros. Esta es la cantidad máxima mensual que embarga para pensiones con el mismo valor, pero distribuidas en 12 pagas.

Segundo tramo: Pensiones de hasta 2.850 euros

A las pensiones con una cuantía de entre el doble y el triple del SMI, la Seguridad Social puede embargar el 50% del total. Es decir, que para las pensiones superiores a 1.900 euros (doble del SMI), pero inferiores a 2.850 euros (triple del SMI) distribuidas en 14 pagas, la entidad embarga la mitad de la prestación. Y lo mismo para los pensionistas que reciban la pensión distribuida en 12 pagas, de entre 2.216,66 (2 veces el SMI) y 3.324,99 euros (3 veces el SMI).

50% de 2.850 es igual a 1.425 euros . Ésta es la cantidad máxima mensual que la Seguridad Social puede embargar en este segundo tramo a las pensiones distribuidas en 14 pagas.

. Ésta es la cantidad máxima mensual que la Seguridad Social puede embargar en este segundo tramo a las pensiones distribuidas en 14 pagas. 50% de 3.324,99 es igual a 1.662,49 euros. Ésta es la cantidad máxima mensual que la entidad puede embargar a los pensionistas que reciban la prestación en 12 pagas.

Tercer tramo: Pensiones de hasta 3.800 euros

La Seguridad Social puede embargar el 60% de la pensión a los ciudadanos que perciban una prestación con un valor de entre el triple y el cuádruple del SMI. O lo que es lo mismo, a las pensiones con una cuantía de entre 2.850 y 3.800 (4 veces el SMI) euros distribuidos en 14 pagas o de entre 3.324,99 (triple del SMI) y 4.433,32 euros (4 veces SMI) en 12 pagas.

60% de 3.800 es igual a 2.280 euros . Ésta es la cantidad máxima que puede embargar la Seguridad Social a las pensiones que se encuentren en este tramo distribuidas en 14 pagas.

. Ésta es la cantidad máxima que puede embargar la Seguridad Social a las pensiones que se encuentren en este tramo distribuidas en 14 pagas. 60% de 4.433,32 es igual a 2.659,99 euros. Cantidad máxima que puede embargar al mes a los pensionistas que se encuentren en esta franja y reciban la pensión en 12 mensualidades.

Cuarto tramo: Pensiones de hasta 4.750 euros

La entidad puede embargar el 75% de la pensión si la cuantía de ésta tiene un valor de entre el cuádruple y el quíntuple del SMI. Se encuentran en este tramo los pensionistas que reciban entre 3.800 (4 veces SMI) y 4.750 (5 veces SMI) euros al mes de pensión distribuidos 14 pagas o una pensión de entre 4.433,32 y 5.541,65 euros en 12 pagas.

75% de 4.750 es igual a 3.562,50 euros . Cantidad máxima que la entidad puede embargar al mes a los pensionistas que reciban la prestación de este valor en 14 pagas.

. Cantidad máxima que la entidad puede embargar al mes a los pensionistas que reciban la prestación de este valor en 14 pagas. 75% de 5.541,65 es igual a 4.156,23 euros. Cantidad máxima embargable por la Seguridad Social a los pensionistas que la reciban en 12 mensualidades.

Quinto tramo: Pensiones de más de 4.750 euros

Por último, la Seguridad Social puede embargar el 90% de la pensión si la cuantía de la prestación es superior a cinco veces el valor del SMI. Es decir, si la prestación que se percibe es superior a 4.750 euros (más de 5 veces el SMI) distribuidos en 14 pagas o de más de 5.541,65 euros distribuidos en 12 pagas.

90% de 4.750 es igual a 4.275 euros . Cantidad máxima que pueden embargar al mes a este perfil de pensionista.

. Cantidad máxima que pueden embargar al mes a este perfil de pensionista. 90% de 5.541,65 es igual a 4.987,48 euros. Cantidad máxima embargable a los pensionistas que perciban una pensión con cuantías de este tramo distribuidas en 12 mensualidades.

Ejemplo

Estas cantidades son progresivas, es decir, que los porcentajes de embargo se aplican a cada tramo correspondiente y el resultado total de la cantidad que se embarga es el resultado de la suma de aplicarlos. Lo vemos con un ejemplo:

Si la entidad va a embargar una pensión a una persona que recibe un total de 3.300 euros distribuidos en 14 pagas, se embarga el 30% del primer tramo, el 50% del segundo tramo y el 60% del tercer tramo. Los cálculos que habría que hacer para saber cuánto te puede embargar la Seguridad Social en este caso concreto serían:

A los primeros 950 euros no se le aplica embargo , que son los correspondientes a una vez el SMI.

, que son los correspondientes a una vez el SMI. 30% a la cantidad de entre 950 euros (1 vez el SMI) y 1.900 (2 veces el SMI) euros. 1.900 menos 950 euros es igual a 950. El 30% de 950 es igual a 285 euros embargables de este primer tramo .

. Un 50% que se aplica al tramo de entre 1.900 euros y 2.850 euros. 2.850 menos 1.900 es igual a 950. El 50% de esta cantidad es igual a 475 euros embargables correspondientes a este segundo tramo .

. Y, por último, un 75% del último tramo, comprendido entre los 2.850 euros y los 3.300 euros. Es decir, 3.300 menos 2.850 es igual a 450. Y el 75% de 450 es igual a 337,50 euros embargables de este tercer tramo.

Por tanto, si sumamos las cantidades embargables de los tres tramos: 285 más 475 más 337,50, nos da como resultado que para una pensión de 3.300 euros distribuidas en 14 pagas, la Seguridad Social puede embargar un total de 1.097,50 euros por cada mensualidad.

Excepciones

Estos porcentajes fijados por ley no se aplican en el caso de que las deudas se deriven por impagos de alimentos a los hijos o a los cónyuges por sentencias de separación o divorcio. En estos casos es el órgano judicial el que fija la cantidad que puede ser embargada.

La segunda excepción a la norma se produce si la deuda que el pensionista ha contraído es a causa de haber cobrado prestaciones de forma indebida. En estos casos, la regulación está contemplada en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, de regulación del procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas. Para devolver de forma íntegra lo que el pensionista ha cobrado, se establecen los siguientes porcentajes:

Embargo de entre el 21 y el 30% al mes de la pensión para las prestaciones con una cuantía igual o superior a la mitad de la pensión máxima. La pensión máxima para 2021 es de 2.707,49 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Es decir, que se aplica este porcentaje a los pensionistas que reciban una prestación de entre 1.353,74 y 2.202,49 euros al mes. Entre el 15 y el 20% al mes para aquellas con cuantías inferiores a la mitad de la pensión máxima, pero superiores a la pensión mínima de jubilación ordinaria para mayores de 65 años, cuyo titular tenga cónyuge a cargo. Es decir, que estos porcentajes se aplican para pensionistas que reciban una prestación de entre 851 euros (pensión mínima) y 1.353,74 euros. Por último, se embarga entre el 10 y el 14% al mes de la pensiones con cuantías inferiores a la pensión mínima, es decir, de menos de 851 euros mensuales.

Además, la ley contempla que si, con la aplicación de estos porcentajes, no es posible saldar la deuda en un plazo de cinco años, podrían aumentarse las cantidades a embargar.

