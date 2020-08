Trabajos

Jubilación y Pensiones Esta es la pensión máxima de jubilación que se puede cobrar en España

¿Sabes cuál es la pensión máxima que puedes cobrar en España? ¿Y qué pensiones son compatibles para cobrarlas a la vez? Si la edad para jubilarte se acerca o ya ha llegado y quieres sacarle un mayor partido a este periodo de tu vida, sigue leyendo.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la pensión máxima que puedes llegar a cobrar en España y qué requisitos debes reunir para hacerlo.

Pensión máxima 2020

La respuesta es sí. Una persona puede cobrar dos pensiones a la vez, pero no cualquier pensión ni en cualquier circunstancia.

Está permitido compatibilizar algunas prestaciones en situaciones determinadas y sujetas a una serie de condiciones siempre y cuando la cuantía total a percibir no supere el tope máximo vigente de ese año.

En 2020 la pensión máxima se sitúa en los 2.683,34 euros al mes, distribuidos en 14 pagas. Si hablamos en términos anuales, la cifra alcanza los 37.566,76 euros.

Sin embargo la mayoría de los jubilados no alcanzan estas cifras, sino que apenas llegan ser pensionistas mileuristas.

Pensiones compatibles

Según la ley, sólo pueden compatibilizarse las pensiones que son de distintos regímenes. Es decir, no se puede cobrar dos pensiones que pertenezcan al mismo régimen. Sin embargo, sí se pueden compatibilizar dos pensiones en caso de haber cotizado en dos regímenes distintos de la Seguridad Social. Esta es la regla principal. Aunque tiene una excepción.

La pensión que queda exenta de esta incompatibilidad es la de viudedad. Por tanto un mismo beneficiario puede cobrar las pensiones de jubilación y viudedad siempre y cuando el importe total a percibir no supere la pensión máxima fijara para cada año.

La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta derivada del trabajo del beneficiario además de ser compatible con la pensión de jubilación o de incapacidad permanente si tiene derecho a percibirlas. También son compatibles con las pensiones SOVI.

Pensión viudedad

La pensión mínima de viudedad en caso de tener cargas familiares está situada en 790,70 euros mensuales y 11.069,80 en términos anuales.

En caso de ser mayor de 65 años o tener una discapacidad mayor o igual al 65%, el importe a cobrar es de 683,50 euros y en términos anuales 9.569,00.

Si tienes entre 60 y 64 años el importe a percibir por una pensión de viudedad es de 639,50 euros y 8.953,00 en términos anuales.

Si tienes menos de 60 años la cuantía se sitúa en los 517,80 euros mensuales y en términos anuales un total de 7.249,20 euros.

Pensiones incompatibles

Las pensiones que no se pueden compatibilizar son aquellas que se encuentran en un mismo régimen, es decir, no se pueden compaginar dos pensiones que se encuentren dentro de la categoría general, de trabajadores autónomos o de Clases Pasivas que van dirigidas a un mismo beneficiario a no ser que la ley dicte lo contrario.

En caso de tener derecho a cobrar dos pensiones incompatibles, tendrás que optar por una de ellas.

Cotizar en varios regímenes

En caso de haber cotizado en varios regímenes, se reconocerá la pensión en primer lugar del régimen en el que esté dado de alta en el momento de la solicitud, siempre que reúna los requisitos.

Si no cumple los requisitos se le aplicará el régimen en que el solicitante acredite un mayor número de cotizaciones.

Esta es la pensión máxima de jubilación que se puede cobrar en España was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Esta es la pensión máxima de jubilación que se puede cobrar en España, te recomendamos que entres en la categoría de Jubilación y Pensiones.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES