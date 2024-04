Trabajos

Por este motivo puedes perder la pensión no contributiva si no has presentado este documento

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los ciudadanos que no tienen recursos suficientes o que no han cotizado nunca pueden pedir una pensión no contributiva. Estas ayudas son de jubilación o invalidez y dependen de las competencias autonómicas de la Seguridad Social, concretamente del Imserso. Eso sí, para solicitar este tipo de pensión hay que cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos es presentar el certificado anual de rentas. En el caso de que no lo hayas presentado antes de la fecha límite, es posible que puedas perder esta ayuda. En esta información te contamos los motivos y cómo no perderla, así como cuánto se cobra de pensión no contributiva de invalidez por discapacidad.

Quién puede pedir una pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas son aquellas ayudas que da el Estado, concretamente la Seguridad Social, a aquellas personas que por motivos de invalidez o jubilación no hayan cotizado el tiempo suficiente para cobrar una prestación contributiva. Para acceder a este tipo de ayuda se debe cumplir con una serie de requisitos de residencia, de edad y carecer de ingresos o que estos sean menos de 7.250,60 euros al año.

Además, para acreditar que se cumplen los requisitos económicos, los pensionistas deben presentar un documento a la Seguridad Social.

Documento de la pensión no contributiva

Los ciudadanos que reciban una pensión con contributiva deben presentar una declaración anual de rentas. Este documento se presenta durante el primer trimestre del año, normalmente hasta el 31 de marzo. Esta obligación está contemplada en el Real Decreto Legislativo 8/2015, en concreto, en los artículos 368 y 372.

Según la web del Imserso, el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual en el plazo mencionado puede dar lugar a la suspensión del pago de la pensión.

Cómo pedir la declaración anual de rentas

Por lo tanto, si no has presentado el certificado anual de rentas de pensión no contributiva vas a perder esta compensación económica. Para que se dé la rehabilitación del pago hay que presentar la declaración anual y acreditar que el pensionistas continúa cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos para mantener del derecho a la pensión de invalidez, con una retroactividad máxima de 90 días naturales.

En la revisión anual se establece la cuantía definitiva del año anterior y se determina la cuantía del año en curso. Cuando se realiza la revisión, el plazo máximo de resolución para saber si te vuelven a conceder esta pensión no contributiva es el 31 de octubre. Si no sabes cómo presentar el certificado anual de rentas de pensión no contributiva, en esta otra información te lo contamos paso a paso.