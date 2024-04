Trabajos

Cómo presentar el certificado anual de rentas de pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas se otorgan a aquellas personas que no tienen los recursos suficientes o que no han cotizado el tiempo suficiente para solicitar una prestación contributiva. Este tipo de ayudas pueden ser de jubilación o de invalidez y están gestionadas por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Los beneficiarios de esta ayuda están obligados a cumplir una serie de requisitos económicos y demostrarlo mediante un documento.

En esta información te explicamos cómo presentar el documento que acredita la renta anual del solicitante. Ojo, porque puedes perder la pensión si no has presentado este documento antes de la fecha límite.

Plazo límite para presentar el documento

Para corroborar que el demandante de la pensión no contributiva cumple con los requisitos económicos establecidos para cobrar esta ayuda, hay que presentar un documento. Este es el certificado anual de rentas de pensión no contributiva y se puede rellenar desde la web del Imserso.

Los beneficiarios de una pensión no contributiva tiene que presentar dicho documento durante el primer trimestre del año. Es decir, si no lo has presentado antes del 1 de abril puedes perder la ayuda.

Pasos para presentar el certificado anual de rentas de pensión no contributiva

Cada comunidad ofrece sus propios formularios e impresos para presentarlos. Si no quieres perder la pensión contributiva debes presentar el documento para que la Seguridad Social compruebe que sigues cumpliendo con los requisitos económicos anuales.

En el caso de que se te haya pasado el plazo, aún puedes presentar el certificado para recuperar la ayuda. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, debes acceder a la página web del Imserso. Después, pincha en ‘Procedimientos y servicios’ y elige la opción ‘Prestaciones’

y elige la opción De todas las ayudas y servicios que pueden ser tramitados por la sede electrónica del Imserso, selecciona la de ‘Certificado anual de rentas de pensión no contributiva’ .

. Una vez dentro, tendrás que descargar el documento para iniciar el trámite. No es necesario que te registres digitalmente si no cuentas con ningún tipo de identificación digital.

Una vez descargado el documento, podrás rellenarlo e imprimirlo para entregarlo de manera presencial en la dirección de su comunidad o ciudad autónoma que corresponda a su domicilio.

en la dirección de su comunidad o ciudad autónoma que corresponda a su domicilio. Por el contrario, si deseas realizar el trámite de manera telemática, tendrás que iniciar sesión con Cl@ve, DNI electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve permanenete.

Quiénes tienen que presentar este documento

Ten en cuenta que este documento solo lo deben presentar las personas que sean beneficiarias de una pensión no contributiva, bien por jubilación o bien por invalidez. El resto de pensionistas no deben realizar ningún trámite ni presentar ningún documento que corrobore sus ingresos anuales.