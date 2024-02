Trabajos

Cuánto se cobra de pensión no contributiva de invalidez por discapacidad: Requisitos para pedirla

Jessica Pascual

La pensión no contributiva de invalidez es una de las dos modalidades de PNC que gestiona la Seguridad Social en España a través del Imserso. Es una ayuda que pueden pedir las personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión de jubilación y que, además, tienen un grado de discapacidad reconocido.

Una ayuda que tiene que gestionarse a través del organismo autonómico del Imserso de la localidad de residencia. Si quieres conocer la dirección de cada una de las oficinas, puedes consultar todos los detalles acera de cómo solicitar una pensión no contributiva desde esta otra información.

Quién puede pedir la pensión por invalidez

Esta una de las pensiones que pueden cobrarse si no he cotizado lo suficiente, por lo que se convierte en una ayuda que asegura a todos los ciudadanos con discapacidad que se encuentren en un estado de necesidad. De manera adicional, la prestación ofrece una asistencia médico farmacéutica gratis y servicios sociales complementarios.

No hay que confundir esta modalidad con la pensión no contributiva de jubilación, que es la pensión que pueden pedir las amas de casa, que no han cotizado lo suficiente para acceder a la modalidad contributiva, pero que no tienen ninguna discapacidad ni invalidez.

Cuánto se cobra de pensión no contributiva por invalidez

La cuantía de esta pensión se sitúa en 2024 en los 7.250,60 euros al año que se abonan en un total de 14 pagas, 12 de ellas, como mensualidades, más el abono de otras dos pagas extraordinarias. Aunque de forma específica, lo que percibe cada beneficiario varía en función del número de beneficiarios que convivan en la misma unidad familiar, así como de los ingresos personales.

La cuantía mínima es de 1.812,65 euros. Esto es, que ningún beneficiario puede recibir una cantidad menor a esta por el concepto de PNC de invalidez. Esta cantidad supone el 25 % del importe total para el año 2024.

En el caso de que haya más de un beneficiario en la unidad de convivencia, las cuantías que pueden recibir son las siguientes:

2 convivientes, un límite anual de 6.163,01 euros al año

3 convivientes, una cuantía máxima de 5.800,48 euros anuales.

Estas son cantidades que se aplican a cada uno de los beneficiarios de manera individual. Esta cantidad general puede incrementarse en dos supuestos concretos:

Si la persona no es autosuficiente. En estos casos, cuando tenga una discapacidad superior al 75 % puede formar parte del grupo de pensionistas que pueden cobrar 10.875,90 euros de pensión.

Al compatibilizar la pensión no contributiva con un trabajo. En estos supuestos y durante un tiempo máximo de 4 años, el beneficiario puede cobrar hasta 14.450,60 euros.

Requisitos para optar a una PNC de Invalidez

Desde la web del Imserso se detallan los principales requisitos que deben cumplir las personas que quieran optar a una pensión no contributiva de invalidez:

Límite de ingresos

Este es uno de los requisitos más importantes. Las personas que quieran conseguir esta ayuda no pueden tener unos ingresos superiores a 7.250 euros al año en 2024. En el caso de que el beneficiario tenga un nivel de ingresos menor a esta cantidad, pero conviva con familiares, los límites de ingresos a seguir son los que se detallan a continuación:

Si convive solo con su cónyuge o con parientes de hasta segundo grado de consanguinidad:

Dos convivientes, un límite de 12.326 euros

Tres convivientes, un límite de 17.401,44 euros

Cuatro convivientes, un límite de 22.476,86 euros.

En el caso de que los parientes con los que conviva sean los padres o los hijos, los límites aplicables son los siguientes:

Con dos convivientes, un límite de 30.815,05 euros

Con tres convivientes, un límite de 43.503,60 euros

Con cuatro convivientes, un límite de 56.192,15 euros.

Edad

Otro de los requisitos para ser beneficiario de este tipo de pensión es ajustarse a un rango de edad. En concreto, pueden recibir esta ayuda las personas que tengan entre 18 y 65 años.

Residencia

Para ser beneficiario de una PNC por invalidez hay que residir en territorio español y haberlo hecho durante, al menos, un periodo de 5 años. Del total, dos de ellos han debido ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Grado de discapacidad

Para optar a esta pensión, el solicitante debe tener un grado de discapacidad reconocida de más de 65 %. Y poder acreditar este hecho a través del certificado de discapacidad.

