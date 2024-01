Trabajos

Jubilación y Pensiones

¿Puedo trabajar si estoy cobrando una pensión no contributiva?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las personas beneficiarias de una pensión no contributiva pueden compatibilizar el cobro de esta ayuda con un trabajo, pero solamente en determinadas circunstancias y siempre que se respete el límite de ingresos que marca la normativa. En concreto, esta es una posibilidad al alcance de las personas que reciban una pensión no contributiva por invalidez.

No siendo posible para quienes cobren una PNC de jubilación. Por tanto, solo hay un colectivo que puede solicitar la pensión no contributiva y a su vez trabajar.

Quién puede pedir una PNC de Invalidez y trabajar

Las pensiones no contributivas son ayudas de la Seguridad Social que se dirigen a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a la jubilación. O que directamente no han cotizado nunca y que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas. Es, por ejemplo, el tipo de pensión que pueden pedir las amas de casa. Existen dos modalidades: La pensión no contributiva para jubilación o por invalidez. Ambas ofrecen no solo un apoyo económico, sino asistencia médica y farmacéutica y servicios sociales

En el segundo caso, los requisitos para acceder a una PNC por Invalidez pasan por haber vivido en España durante un periodo mínimo de 5 años, tener entre 18 y 65 años, contar con un certificado de discapacidad y ajustarse a los límites de ingresos fijados de manera anual.

En qué casos es posible compatibilizar una PNC con un trabajo

La página web del Imserso, que es el organismo encargado de gestionar este tipo de ayudas de la Seguridad Social, detalla que el derecho a recibir una pensión no contributiva por invalidez o impide el ejercicio de determinadas actividades laborales. Sean o no lucrativas, siempre y cuando sean compatibles con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo.

En concreto, las personas que sean beneficiarias de este tipo de prestación, pueden iniciar de forma posterior una actividad laboral y completar la cuantía de esta ayuda con los ingresos derivados de la actividad. Pero solo cuando se cumplan dos condiciones específicas relacionadas con la cantidad total de ingresos y el tiempo durante el que desarrolle la actividad:

Condiciones para compatibilizar un trabajo con la PNC de Invalidez

Duración de la actividad laboral

La normativa detalla que solamente podrá mantenerse esta situación por un periodo de cuatro años al inicio de la actividad. Si transcurrido el plazo de cuatro años, el pensionista continúa realizando una actividad laboral, se suspenderá el derecho a la pensión y mantendrá dicha situación, en tanto no se produzca el cese en la actividad. Con el tiempo, una vez que el pensionista cese en la actividad laboral, se recuperará el derecho a la pensión, sin que se tengan en cuenta los ingresos derivados de esa actividad.

Nivel máximo de ingresos

Otra de las condiciones que deben cumplirse tiene que ver con la cuantía total de ingresos. Porque la posibilidad de compaginar la PNC con un trabajo se permite siempre que los ingresos anuales que perciba el trabajador de la actividad laboral no superen los 14.450,60 euros en 2024. En el caso de superar este límite, la cuantía anual de la pensión se reducirá en la proporción necesaria para no sobrepasar este límite. Se trata de una cifra que resulta de sumar los importes anuales fijados para 2024 en función del IPREM, que se sitúa en 7.200 euros, y de la cuantía que se aplica a la PNC de Invalidez, que es de 7.250,60 euros.

Si quieres leer más noticias como ¿Puedo trabajar si estoy cobrando una pensión no contributiva?, te recomendamos que entres en la categoría de Jubilación y Pensiones.