Trabajos

Jubilación y Pensiones

No he cotizado nunca, ¿tengo derecho a pensión?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tengo derecho a pensión si no he cotizado nunca? Las personas sin cotizar no tienen derecho a la pensión de jubilación general, pero sí a otra modalidad. De manera general, uno de los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en España es tener, al menos, 15 años cotizados. ¿Pero, qué pasa si no se llega a ese mínimo? ¿O si directamente una persona no ha cotizado nunca? Los ciudadanos que no tienen años de cotización acumulados pueden solicitar lo que se conoce como prestación no contributiva de jubilación.

Esta es una ayuda dirigida a aquellas personas que por diferentes circunstancias no llegan al mínimo de periodo de cotización, para que puedan contar con un mínimo de ingresos que les permitan hacer frente a sus necesidades básicas durante la etapa de la jubilación.

Qué pensión puedo pedir si no he cotizado nunca

La prestación no contributiva. Se trata de una pensión que se dirige especialmente a proteger a aquellas personas que carecen de los recursos suficientes para subsistir porque no se ajustan a los requisitos para pedir una pensión de jubilación.

En concreto, se dirige a dos colectivos:

Por un lado, a personas que no hayan cotizado nunca

Por otro, a quienes tengan años de cotización acumulados, pero que no lleguen al mínimo de los 15 años

Características de la pensión para personas que no han cotizado

La pensión no contributiva es una prestación de la Seguridad Social que pueden pedir quienes no tengan suficientes años cotizados para acceder a una pensión de jubilación. Es una ayuda que responde a situaciones concretas, como por ejemplo la pensión que pueden pedir las amas de casa, colectivo que, a pesar de haber ejercido una labor toda la vida, no han estado dadas de alta y, por tanto, no han cotizado nunca.

Lo mismo sucede con quienes han encadenado trabajos en negro sin contrato y que han estado trabajando durante mucho tiempo, pero sin estar dados de alta. Y, por tanto, sin cotizar a la Seguridad Social. En cualquiera de estos casos, los ciudadanos pueden pedir la conocida como PNC para tener una fuente de ingresos mensual que les permite cubrir los gastos básicos a partir de los 65 años.

Requisitos para pedir una pensión de jubilación sin cotizar

Al tratarse de una ayuda de la Seguridad Social, los usuarios que quieran pedirla deben ajustarse a una serie de requisitos. En concreto, para ser beneficiario de una PNC de jubilación deben darse las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más

Haber residido durante, al menos, 10 años en España.

Carecer de ingresos suficientes, que en 2023 implica que sean inferiores a 6.784,54 euros al año.

Solicitar una pensión sin haber cotizado

Las personas que se ajusten a esos requisitos, pueden llevar a cabo los pasos específicos para solicitar una pensión no contributiva y convertirse en beneficiario de la ayuda. La prestación cubre tanto la prestación económica, como la asistencia médico sanitaria y servicios sociales complementarios. Si tras cumplimentar la solicitud el usuario se ajusta a los requisitos, empieza a percibir la cuantía de 484,61 euros al mes distribuidos en 14 pagas.

Si quieres leer más noticias como No he cotizado nunca, ¿tengo derecho a pensión?, te recomendamos que entres en la categoría de Jubilación y Pensiones.