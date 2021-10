Cómo solicitar el certificado de discapacidad

Vivienda

Si tienes una discapacidad de más del 33%, tienes derecho a pedir el certificado de discapacidad. Este documento te dará ciertas ventajas en distintos aspectos de la vida. Con ello se pretende crear oportunidades para aquellas personas que puedan llegar a tener ciertas limitaciones físicas o psíquicas. A continuación, te contamos en qué consiste exactamente y cómo obtener el certificado de discapacidad. Y también te explicamos cuáles son los requisitos necesarios para recibir una pensión no contributiva por invalidez.

Cómo se calcula el grado de discapacidad

El cálculo del grado de discapacidad de cada persona se realiza teniendo en cuenta los siguientes factores:

Capacidad para comunicarse

Posibilidad de realizar un mantenimiento y cuidado personal

Capacidad de realizar actividad física

Correcto funcionamiento de los cinco sentidos y de las manos

Posibilidad de utilizar medios de transporte

Funcionalidad sexual

Afectación del sueño

Capacidad de realización de actividades sociales o de ocio

El grado de discapacidad que resulta tras un examen de análisis tendrá la clasificación de nula, leve, moderada, grave o muy grave. A partir de esta primera clasificación se integra a la persona en una de las clases y grados de discapacidad en función de un porcentaje exacto.

Clases y porcentajes de discapacidad

Clase I. Pertenecen a este grupo las personas que tienen ningún grado de discapacidad aunque tengan alguna dolencia diagnosticada.

Clase II. Se incluyen en este grupo a las personas con un grado de discapacidad leve de entre el 1 y el 24%.

Clase III. Pertenecen a este grupo las personas con discapacidad moderada de entre el 15 y el 49%.

Clase IV. En este grupo se clasifican las personas con una discapacidad grave de entre el 50 y el 75%.

Clase V. Son las personas con grado de discapacidad muy grave, con un grado mayor al 75%.

Tipos de discapacidad

La discapacidad, dependiendo del tipo y del grado que sea, puede llegar a provocarte algunas limitaciones en tu vida diaria. Por ello, con la entrega del certificado de discapacidad se pretende crear nuevas oportunidades para estas personas y así poder facilitarles el hecho de salir adelante. Sin embargo, antes de entrar a detallar las ventajas de este certificado, conviene distinguir los distintos tipos de discapacidades que existen:

Física

Aquí se incluyen las alteraciones del sistema neuromuscular y/esquelético que pueden llegar a afectar al movimiento.

Psíquica

Hace referencia a las alteraciones en la conducta, estructuras neurológicas y/o en las facultades mentales.

Sensorial

Se relaciona con las estructuras sensoriales: oído, vista, tacto, gusto, olfato o el sistema nervioso.

Intelectual

Relativa a las alteraciones en las funciones intelectuales muy por debajo de la media, así como a las conductas adaptativas.

Orgánica

Tiene que ver con las alteraciones crónicas en determinadas funciones y/o estructuras orgánicas.

Estos cinco grupos conforman las principales tipologías de la discapacidad y dentro de ellas se engloban un sinfín de enfermedades, que van desde la diabetes hasta los trastornos bipolares, por ejemplo.

Quién puede pedir el certificado

Cualquier persona que padezca algún tipo de discapacidad podrá pedir este certificado. Eso sí, hay que tener en cuenta que para que se te otorgue, tendrás que cumplir con el requisito de tener un grado de discapacidad 33%, como mínimo.

Además, es importante puntualizar que, dependiendo del nivel que alcances, las ventajas de las que podrás disfrutar variarán. Asimismo, podrás tener que revisar tu análisis por si tu situación hubiese cambiado. En ese caso, tu certificado se actualizaría o incluso se te retiraría en caso de haberte recuperado por completo.

Beneficios

Como decíamos anteriormente, el objetivo del certificado de discapacidad es dar más oportunidades a las personas que tengan algún tipo de limitación por su condición física o psíquica. Así pues, si obtienes este documento debes saber que podrás disfrutar de las siguientes ventajas:

Ayudas a discapacitados para comprar una casa

Cupo especial en las convocatorias públicas de empleo.

Acceso a determinados programas de salud.

Fiscales. Entre ellas podemos destacar la reducción del IRPF, la aplicación del IVA reducido, exención de determinados impuestos etc.

Cupo especial de viviendas de protección oficial.

Ayudas para la adaptación de las viviendas.

Otras subvenciones y ayudas económicas, en materias tales como el transporte público, ciertas actividades culturales etc.

En esta otra información te contamos cuáles son las ayudas para comprar un coche para las personas con discapacidad.

Por supuesto, conviene tener claro que el acceso a determinados beneficios irá en función del tipo de discapacidad que se acredite, así como el grado.

Solicitud

Si quieres pedir este certificado tendrás que poner en marcha un proceso administrativo compuesto de distintas fases. Éstas son las siguientes:

1. Contacto con el organismo competente. Aquí te explicarán los pasos que debes seguir en cada punto, así como los canales que has de utilizar para presentar unos u otros documentos.

2. Presentación formal de la solicitud.

3. Análisis y valoración del caso. Recibirás una visita de un personal cualificado que analizará muy distintos factores de tu vida. No solo a nivel de salud, sino también tu entorno social, tus relaciones familiares, tu capacidad económica etc. En base a todo esto, los técnicos especializados elaborarán un informe detallado sobre tu caso, así como las facilidades que crean necesarias otorgarte.

4. Publicación de los resultados.

5. Trámite de Audiencia. Una vez que tengas el informe que acredita tu grado de discapacidad podrás hacer el resto de trámites para conseguir que se te adjudiquen unas u otras ventajas.

6. Obtención de la resolución. En cuanto la recibas podrás empezar a beneficiarte de los aspectos que implique tu certificado de discapacidad.

Pérdida del certificado

Si has perdido tu certificado de discapacidad, nuestra recomendación es dirigirte al Centro Base en el que lo solicitaste o a tu Ayuntamiento. Allí sabrán decirte como realizar el trámite para recuperarlo, puesto que este certificado puede variar ligeramente en función del lugar en el que vivas.

Cómo pedir una prestación económica por invalidez

Tener un certificado de discapacidad no es suficiente para recibir una prestación económica por ello. Sólo tienen derecho a recibir una pensión no contributiva por invalidez las personas que tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

Las personas con una discapacidad inferior al 33% no tienen derecho a recibir ninguna prestación económica ni tampoco a conseguir beneficios fiscales o sociales. Por otra parte, las personas con una incapacidad de entre el 33 y el 65% no tienen derecho a recibir na prestación económica, pero sí tienen derecho a recibir una serie de beneficios sociales y fiscales.

Requisitos

Para solicitar una prestación económica por discapacidad hay que cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años en el momento de la solicitud

Residir de forma legal en España durante un periodo mínimo de cinco años. Dos de ellos tienen que ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

Los solicitantes no pueden tener unos ingresos que superen los 5.639,20 euros anuales.

Para solicitar la prestación tienen que tener reconocida una discapacidad con un grado igual o superior al 65%

Cuantía de la ayuda

Las cuantía de la ayuda de la pensión de invalidez es de 5.639,20 euros anuales distribuidos en 14 cuotas. Esta cantidad puede llegar a ser un 50% más alta si la discapacidad es igual o superior al 75% y necesitan la ayuda de otra persona para realizar sus actividades básicas del día a día.

En cualquier caso, el importe individual se establece en función del número de beneficiarios perceptores en la unidad de convivencia, de los ingresos personales y de las personas que integran la unidad económica. En ningún caso será inferior a 1.409,80 euros al año, es decir, de 100,70 euros al mes.

El derecho a cobrar esta pensión no impide el ejercicio de actividades laborales compatibles con la discapacidad del pensionista. Los solicitantes de la ayuda podrán compatibilizar el ingreso de la pensión con aquellos derivados de la actividad laboral durante cuatro años siempre que la suma no supere los 12.418 euros

Cómo solicitarla

Para solicitar esta pensión hay que acudir a los servicios sociales de la Comunidad Autónoma. Para realizar la solicitud hay que aportar el DNI o permiso de residencia y el certificado de discapacidad.

